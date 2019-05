China rechaza “la llamada autoridad de brazo largo” que se arroga para Estados Unidos su presidente, Donald Trump

China se opone a las “sanciones unilaterales” de EE.UU. a Irán y llama a Washington a evitar “movimientos equivocados” que dañen los intereses chinos.



El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang, ha vuelto a rechazar hoy miércoles la decisión de Estados Unidos de no conceder exenciones de sanciones a los clientes petroleros de Irán, incluido el gigante asiático.



“Instamos a Estados Unidos a respetar los intereses de China y evitar movimientos equivocados que socaven nuestros intereses”, ha subrayado el funcionario en una conferencia de prensa celebrada en Pekín, la capital china.



Geng ha reiterado una vez más que su país rechaza los “embargos unilaterales” y extraterritoriales, así como “la llamada autoridad de brazo largo” que se arroga para Estados Unidos su presidente, Donald Trump.



China, ha proseguido el diplomático, es uno de los mayores compradores de petróleo iraní, y sabe cómo proteger los “derechos legítimos” de sus empresas. Geng no ha proporcionado, sin embargo, más detalles sobre cómo podría responder su país si Washington prohíbe las exportaciones persas de cruo.



El sector energético de Irán, al igual que muchos otros sectores económicos del país, volvió a ser blanco de los embargos unilaterales norteamericanos después de que Washington abandonara en mayo de 2018 el acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 entonces formado por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania.



Sin embargo, debido a la falta de sustitutos para el crudo iraní, Washington otorgó exenciones a ocho países —China, La India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia— permitiéndoles seguir importando sin incurrir en sanciones por un periodo de seis meses más.



El pasado 22 de abril, la Administración Trump adelantó que no renovaría las exenciones de sanciones a los clientes de la República Islámica para materializar su objetivo, hasta ahora incumplido, de “reducir a cero” los ingresos petroleros de Teherán.



Irán, uno de los mayores productores y exportadores de crudo del planeta, ha asegurado que frustrará los embargos petroleros de EE.UU. y que la retórica norteamericana no hará más que disparar el precio del condensado a nivel mundial.