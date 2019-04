Zulia: Cartón de huevos, kilo de queso y carne rebasaron monto de tres salarios mínimos

27-04-19.-El cartón de huevos, el kilo de queso y el de carne superaron el monto de los 18.000 bolívares cada uno esta semana en Maracaibo por lo que, para adquirir los tres productos juntos (un cartón de huevos, un kilo de carne y uno de queso), se necesitan más de tres salarios mínimos.



Estos son los precios que se ofrecen en el mercado Los Plataneros, Curva de Molina, Periférico de La Limpia y La Pulgas sitios con gran oferta y demanda de estos alimentos y dónde se consiguen a precios más accesibles.



“En Semana Santa intenté comprar carne pues, aunque va en contra de mis creencias, pensé que no me alcanzaría para comprar pescado, pero me quedé sorprendida cuando me pidieron 17 mil por un kilo de bistek”, relató Ruth Castillo en la Curva de Molina.



Sin embargo, en el transcurso de esta semana el aumento se extendió a todos los productos de la cesta básica y este viernes 26 de abril el kilo de carne oscilaba entre 18 y 20.000 bolívares; el cartón de huevos se consigue en 20.000 y el kilo de queso semiduro no baja de 19.000. Antes se Semana Santa estos productos se podían comprar a 12.000, 13.000 y 14.000 bolívares respectivamente.



“Con el aumento del dólar todo subió. Los apagones también complicaron la situación. A principios de marzo vendimos carne hasta en 6.000 bolívares el kilo, pero vino la crisis eléctrica y se disparó todo. Allí comenzó este nuevo aumento de precios en carne, queso y huevos”, explicó Isidro Bertelemí, propietario de una carnicería en Los Plataneros.



Ninguno de los productos que más utilizan los zulianos para su dieta diaria escapó a esta nueva escalada de precios en medio de una inédita espiral hiperinflacionaria que ya sobrepasa el año y que, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, alcanzó un total acumulado de 423,9% al mes de marzo de 2019.



El kilo de arroz escaló a 7.800, la harina precocida la ofrecen a 8.000 y la pasta a 9.000 bolívares. El pollo, que tuvo un aumento moderado, pasó de 5.900 a 8.500 bolívares esta semana.



“Nos mantenemos en hiperinflación a pesar de tener un índice por debajo del 50%, lo cual se fundamenta en la disminución, casi total, de la actividad económica del país durante marzo (y lo que va de abril) debido a las fallas en el suministro eléctrico”, señala el informe de la AN.



“Y tenemos que prepararnos para la semana que viene pues habrá aumento de sueldo y ya sabemos lo que pasa cuando el Presidente sube los salarios”, exclamó con pesar el trabajador Andrés Santander.



“Como se ha vuelto costumbre en los últimos años, las expectativas ante cada primero de mayo, lejos entusiasmar a los trabajadores venezolanos, más bien crean desasosiego pues sabemos que con el aumento de sueldo vendrá un asenso de todos los precios y ese incremento se volverá sal y agua al cabo de pocas semanas”, comentó José Figueroa, profesor del liceo Almirante Padilla tras comprar medio kilo de queso en La Curva.