Sin luz y sin Internet así tratan de sobrevivir los pequeños comerciantes en el Zulia

26-04-19.-A pesar de que pueden estar sin energía en horas laborales, ellos lo intentan cada día. Concuerdan en que la clientela ha bajado, pero se reinventan para intentar salir a flote en medio de la crisis eléctrica.

- Lonchería: "Se me han quemado todos los equipos del local y no tengo cómo reponerlos"

Con lágrimas en los ojos, Yaritza Meza, dueña de una lonchería ubicada en el sector Belloso de Maracaibo, narró que por los apagones y cortes del racionamiento eléctrico su local ha recibido fuertes golpes.

"En el segundo apagón se me dañó el circuito de la parte de atrás del negocio. Todos los equipos se me han dañado y no tengo cómo reponerlos. La cava donde meto los cachitos se me dañó y se me quemó la computadora", contó.

Con una planta que tiene logra no paralizar el trabajo en su local, pues después de las 2:00 de la tarde queda a oscuras.

Yaritza aseguró que la crisis eléctrica y económica ha ocasionado que las ventas disminuyan notablemente; sin embargo, concluyó que se quiere quedar en Venezuela para seguir trabajando por su familia en el local donde creció y ha sacado adelante con mucho esfuerzo desde hace 40 años vendiendo cachitos, ponquecitos y galletas.



- Abasto: "Lamentablemente se nos ha dañado toda la carne en los apagones"

Viveres, refrescos, carne y otros productos expende Estefanía Gómez en un pequeño abasto, un negocio familiar donde la crisis eléctrica no da tregua tampoco. "Se nos ha dañado toda la carne", dijo, en medio de los varios apagones y cortes. Un familiar les donó un generador y así han podido paliar un poco la situación.

- Fotocopiado: "Nos pusieron un horario criminal y sin luz no encendemos las máquinas"

Comercios como un centro de copiado dependen exclusivamente de servicio eléctrico para poder funcionar, pues laboran con máquinas fotocopiadoras. "Hoy (ayer jueves 25 de abril) no nos han cortado la electricidad por primera vez en varios días, pero nos pusieron un horario criminal de 8:00 am. a 3:00 pm.", dijo Kolja Balza.



- Centro de belleza: "Con los cortes eléctricos solo tenemos tres horas laborales de calidad al día"

Para depilar las cejas y brindar otros servicios en un centro de belleza se requiere electricidad. En locales como donde Edward González es encargado, han tenido que aprovechar "tres horas laborales de calidad al día". Pese a que cuentan con un generador, este solo enciende algunos bombillos y parte de la sala donde atienden a los clientes.

- Pastelitos: "Hemos hecho un esfuerzo inhumano para sacar el negocio adelante"

Admite que no tiene el dinero suficiente para comprar una planta eléctrica, pero sigue apostando por el país. "Conectamos un convertidor a la batería del carro y así encendemos el punto de venta", dijo Edward Áñez, propietario de una venta de pastelitos. Ayer solo pudieron recibir pagos por transferencia.

- Herrería: "Cuando no hay electricidad, me he puesto a adelantar otros trabajos"

Si no enciende el esmeril, compresor y el trozador, Luis Bellido no puede trabajar porque tiene un negocio de herrería. "Me pongo a pintar o a adelantar otros trabajos que no requieran electricidad porque no me puedo detener porque no haya luz", narró el herrero.



- Cauchera: "De 80 clientes ahora solo atiendo 10"

En una modesta cauchera recibe a sus clientes Junior Toyo, quien a pesar de que la clientela ha bajado notoriamente, decidió seguir trabajando entre apagones y racionamiento.

"¡Hoy sí abrí!", gritó Junior a un cliente que iba pasando y aseguró que "a veces duramos todo un día sin luz. Sin electricidad no puedo encender la máquina de los parches, tampoco prendo el compresor para llenar los cauchos".