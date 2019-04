Presidente Maduro: El BCV superará las “sanciones” que se pretenden desde EEUU, con la Ley en la mano y con dignidad

Caracas, abril 18 - El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, señaló que el Banco Central de Venezuela enfrentará y superará, con la Ley en la mano y con dignidad, las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos contra nuestra institución monetaria y financiera fundamental del país.



Ante las constantes agresiones imperiales contra Venezuela, indicó que se debe responder con más trabajo y amor para garantizar la paz y crear soluciones para el pueblo.



Este miércoles, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció en rueda de prensa en Miami “nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, destinadas a limitar las transacciones estadounidenses con este banco y cerrarle acceso a los dólares estadounidenses”. Además, impuso las medidas a una de las directoras del BCV, Iliana Uzza Terán.



La medida, esencialmente refiere que las personas o empresas estadounidenses tienen prohibición de llevar a cabo negocios con el BCV o con Iliana Uzza Terán.



Bolton aseguró en su discurso que el Banco Central Venezuela tiene un “papel clave” en la permanencia en el poder del Presidente Nicolás Maduro, “incluso mediante el control del oro y de las divisas”, por lo que indicó que “Estados Unidos usará al máximo sus herramientas económicas” para limitarle el espacio de maniobra. Explicó además que las medidas unilaterales representan una “firme advertencia a todos los actores externos, Rusia incluida, de no desplegar recursos militares en Venezuela”.



Por otro lado, el Departamento del Tesoro accionó contra el BCV “para evitar que sea usado como una herramienta del régimen ilegítimo de Maduro”, expresó su Secretario, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.



Sobre estas sanciones unilaterales, el Presidente Nicolás Maduro respondió desde una jornada productiva, realizada en el centro de empaquetado de productos para los CLAP (Comités Locales de Alimentación y Producción), ubicado en Fuerte Tiuna.



Presidente Maduro responde ante "sanciones" al Banco Central de Venezuela anunciadas por John Bolton



“Las agresiones han despertado unas ganas de trabajo en todos los sectores, empresariales y de trabajadores, que me impresionan. Hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmorales, ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero: el Banco Central de Venezuela”, señaló el Presidente venezolano.



Explicó Maduro que los bancos centrales en el mundo “son sagrados: todos los países los respetan. Nadie se mete con el Banco Central de ningún país”.



“Déjeme decirle, señor imperialista John Bolton, que sus sanciones nos dan más fuerzas. He hablado con el presidente del BCV y me dice que el Banco Central enfrentará y superará, con la Ley en la mano y con dignidad, las sanciones que se pretenden desde EEUU contra la institución monetaria y financiera fundamental del país”, destacó el presidente Maduro. “Veo al Imperialismo como loco y desesperado”.



Garantizar los CLAP



Durante la actividad el jefe de Estado, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los altos mandos y empresarios para trabajar en conjunto y garantizar la protección de las 6 millones de familias venezolanas.



“He dado la orden de garantizar los CLAP, llueva, truene o relampagueé, a los 6 millones de hogares a través del Carnet de la Patria y seguir regularizándolos para que lleguen dos veces al mes ¡Debemos ir mucho más allá al CLAP ampliado!”, puntualizó.



En tal sentido, realizó un llamado a todos los productores del país para elevar los niveles de producción e ir a la revolución productiva nacional y de esta forma llenar a Venezuela de productos, de servicios, para que allá revolución alimentaria debe haber producción. “Hay que buscar con lupa a los sectores que producen y que llevan los productos a la calle para brindar todo el apoyo financiero, logístico y legal. ¡Revolución productiva a gran escala!”, instruyó.



Por último, el mandatario firmó un decreto para la protección de productores de semilla y de insumos ecológicos para el proceso productivo de la tierra y de cría, cuido y engorde de los animales. “Este decreto dará protección legal y financiera”, dijo el presidente.

Continúan los ataques al sistema eléctrico



“Hemos estado sometidos a una guerra eléctrica desde hace mes y medio. Los ataques se repiten a diario, todos días recibimos 3, 4 y 5 ataques eléctricos. Vamos liberando al paso de los días y descubriendo a los responsables directos”, informó el presidente Maduro.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 446 veces.