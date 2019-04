Hiperinflación alejó opciones recreativas de los zulianos durante Semana Santa

Credito: Panorama

17-04-19.-Las tan acostumbradas “mini-vacaciones” por el asueto de Semana Santa se encuentran destrozadas este año gracias a la hiperinflación y los altos precios en las playas, piscinas y restaurantes de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.



Un día de playa puede tener un valor aproximado de 120.000 bolívares soberanos con la entrada, comida (almuerzo y cena ligera) y viáticos incluidos, según una turista.



“Averigüé para salir a una playa de Los Puertos con mis dos hijos y me dijeron que solo la entrada tenía un valor de 20.000 en efectivo para 4 personas, ¿más la comida y los viáticos? Fácil son 120.000 Bs.S”, aseguró Vanessa Pineda.



Salir a “distraer la mente” dentro de la ciudad en las piscinas de hoteles y clubes también se ha convertido en “misión imposible”, ya que las entradas a las piscinas no bajan de los 40.000 Bs.S, equivalente a dos sueldos mínimos actuales.



La mayoría de estos valores se encuentran sujetos en monedas internacionales como el dólar, siendo una manera comercial de evitar caer en la desvalorización de la moneda nacional.



Usuarios afirmaron que algunos de estos lugares ya están cobrando en dólares o aceptan la forma de pago dependiente de la tasa en el mercado negro de divisas. “Hace días fui a una pizzería común y me cobraron 1$ por la pizza pequeña”.



Hasta una cena “normal” significa en un gran golpe al bolsillo, debido a que una hamburguesa sencilla no baja de los 4.500 Bs.S, una arepa ‘picadita’ de los 8.000 Bs.S hasta una pizza pequeña supera fácilmente los 25.000 bolívares soberanos.



Ante la imposibilidad de los usuarios, los recintos comerciales de consumo se han visto en la obligación de crear promociones que hagan lucir sus costos más atractivos y digeribles para los consumidores.



“Ya no se puede vacacionar así sea un día, fácil se gastan más de 200.000 bolívares soberanos, ¿de dónde voy a sacar tal cantidad si ni siquiera gano eso en un mes?”, afirmó Pineda, desolada al saber que esta Semana Santa se quedaría en su casa.

