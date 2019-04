Mercosur suspende elecciones directas de sus representantes en el Parlasur

Credito: AP / Sputniknews

Asunción, abril 16 - El presidente de Paraguay, Mario Ando Benítez, ha anunciado este lunes que ese país, en coordinación con los demás estados miembros del Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay), suspenderá la elección directa de sus representantes en el Parlamento del organismo regional (Parlasur).



"Con miras a una mejor disposición del dinero de todos los paraguayos, y de conformidad al derecho internacional, los presidentes de países del Mercosur decidimos suspender la próxima elección directa de Parlamentarios del Mercosur. El dinero ahorrado será destinado a la inversión social", escribió Benítez en su cuenta de Twitter. El gobierno paraguayo estima que de esta manera se ahorraría unos 4 millones de dólares.



El acuerdo, según explicó el canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, surgió por una iniciativa de Argentina que se viene debatiendo desde hace tres meses, y tendrá vigencia "inmediata".



"Hemos decidido suspender la elección directa de los representantes al Parlamento del Mercosur hasta tanto se perfeccionen los mecanismos de integración y se aseguren la posibilidad de realizar elecciones simultáneas a los cuatro países", informó Castiglioni en una conferencia de prensa.



El Mercosur había establecido que los representantes de todos los países que conforman su Parlamento debían ser elegidos por voto directo en elecciones simultáneas a partir de 2020. Sin embargo, solo Argentina y Paraguay cumplían con esa normativa, aunque no de modo simultáneo. En tanto, Brasil y Uruguay envían representantes de sus propios parlamentos a la sede situada en Montevideo.



Castiglioni explicó que "no existe una real urgencia" para cumplir con ese objetivo, y que tampoco lo ve posible "en el corto plazo". Según indicó, los representantes actuales de su país se mantendrán hasta el final de su mandato, 2023, y a partir de ese momento serán designados por el Congreso.



A mediados de marzo, el presidente argentino, Mauricio Macri, le pidió al Congreso Nacional que "derogue" la ley que obliga a renovar el mandato de los legisladores argentinos en el Parlasur a través de elecciones, y propuso que sean "los mismos diputados y senadores" quienes definan a los representantes de ese bloque, "como lo hacen Brasil y Uruguay".



La medida implica que en las próximas elecciones generales de Argentina, que se celebrarán en octubre de este año, ya no se votará a miembros del Parlasur como venía ocurriendo en comicios anteriores. Tampoco en Paraguay, algo que debía repetirse en 2023.





Qué es el Parlasur



El Parlamento del Mercosur (Parlasur) fue creado en 2006 con el objetivo de dar un marco legislativo al proceso de integración de los países de la región sur del continente, al que se había integrado Venezuela en 2012, aunque luego expulsada en 2017 por su presunta "ruptura del orden democrático". Los legisladores del Parlasur se reúnen al menos una vez al mes en la sede del organismo, en la ciudad de Montevideo, aunque su funcionamiento ha sido cuestionado en varias ocasiones.



Desde su creación hasta la actualidad, el Parlasur ha actuado como un órgano que emite dictámenes no vinculantes en diversos ámbitos que afectan a los países del bloque. Esas resoluciones se tornarían vinculantes una vez que todos los países que lo componen hubieran elegido a sus representantes por medio del voto popular, algo que finalmente no sucederá.



El Mercado común del Sur, o Mercosur, atraviesa un momento de grandes cambios debido al giro político que ha dado la región en cuanto al posicionamiento político de los gobiernos actuales. En el mes de enero, durante el primer encuentro que mantuvieron Macri y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se habló de la necesidad de "modernizar" el organismo y cambiar "la agenda de trabajo". Ambos gobiernos impulsan un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, aunque hasta el momento no han logrado resultados concretos.