EEUU: "Evaluamos sanciones a Venezuela todo el tiempo"

John Sullivan, subsecretario de Estado de EEUU Credito: Web

13-04-19.-John Sullivan, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo este viernes que su país siempre está evaluando sanciones a Venezuela, un país que vive una "catástrofe humanitaria" sin precedentes en la región.



"Evaluamos sanciones todo el tiempo", dijo el "número dos" del Departamento de Estado en un encuentro con periodistas en Miami en el que estuvo presente la agencia EFE, y donde puso de relieve la "crisis de los refugiados" que sufre Venezuela y que ha llevado a más de 3,4 millones de venezolanos a cruzar las fronteras, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, reseñó la agencia Efe.



"Es una verdadera tragedia" en un país que fue "una economía líder", insistió Sullivan, quien estuvo junto con el almirante de la Marina Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, encargado de las operaciones militares en América del Sur y el Caribe.



Sullivan aludió a las recientes sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a empresas que trabajan con el sector petrolero de Venezuela, algunas de ellas dedicadas al transporte de crudo a Cuba, y que suponen más presión a Nicolás Maduro.



"El transporte de petróleo a Cuba no es algo que se ha hecho a beneficio del pueblo de Venezuela. En esencia, es una devolución por el apoyo de los militares y la inteligencia cubana al régimen de Maduro", manifestó Sullivan, quien precisó al ser consultado que no se ha hablado de detener navíos en alta mar.



El almirante Faller coincidió en la "tragedia humana" que atraviesa Venezuela, comparable con la crisis de refugiados de Siria, y lamentó que los siete aviones con ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos no hayan podido ingresar al país.



Evitó declarar al respecto al pedido hecho el jueves por el senador federal por Florida, Rick Scott, quien urgió a una intervención militar para ingresar la ayuda humanitaria y manifestó que la comunidad internacional tiene una posición unificada sobre la crisis en Venezuela.



El subsecretario de Estado encabezó este viernes un encuentro de carácter ministerial en la base del Comando Sur, en el que se acordaron las bases de la llamada Alianza de Resistencia de Estados Unidos y el Caribe, la cual busca mitigar el impacto de los desastres naturales en la región.



Con participación de ministros y altos funcionarios de 18 países caribeños, además de representantes de alto rango de agencias federales de Estados Unidos, la reunión se cerró con la firma de una declaración conjunta que contiene las bases de la asociación.



"Este es nuestro vecindario; tenemos ciudadanos estadounidenses en cada uno de los países que estuvieron hoy. Estamos obligados a protegerlos", a la vez que esos países tienen una larga relación con Estados Unidos, y de ahí que sea "un plan de resistencia entre vecinos", resaltó Sullivan.



"No estamos haciendo esto por razones geopolíticas", aseguró el funcionario del Departamento de Estado.