Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a 4 compañías y 9 barcos cargueros de petróleo por sus vínculos con Venezuela

Credito: Archivo

12-04-19.-El Departamento del Tesoro de USA sanciona a 4 compañías y 9 barcos cargueros de petróleo adicionales, por sus vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro.



Los cargueros petroleros sancionados tienen banderas de Italia, Malta, Grecia y Panamá; y las compañías tienen sede en Liberia e Italia.



A continuación quiénes son:



Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:



JENNIFER NAVIGATION LIMITED (también conocido como JENNIFER NAVIGATION LTD.), 80 Broad Street, Monrovia, Liberia; Número de identificación IMO 4098018 [VENEZUELA-EO13850].



GRAN RANGO LIMITADO, 80 Broad Street, Monrovia, Liberia; Número de identificación IMO 6002286 [VENEZUELA-EO13850].



LIMA SHIPPING CORPORATION (también conocida como LIMA SHIPPING CORP), 80 Broad Street, Monrovia, Liberia; Número de identificación IMO 4063640 [VENEZUELA-EO13850].



PB TANKERS SPA (también conocido como PB TANKERS SPA), Via Principe di Belmonte 55, Palermo PA 90139, Italia; Via Jacopo Peri 1, Roma RM 00198, Italia; Sitio web www.pbtankers.com; Dirección de correo electrónico info@pbtankers.com; Número de identificación IMO 5161787 [VENEZUELA-EO13850].



Los siguientes buques se han agregado a la lista SDN de OFAC:



ALBA MARINA Flotador cisterna flotante Italia bandera; Identificación del registro de buques IMO 9151838 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PB TANKERS SPA).



GOLD POINT Química / petrolero bandera de Malta; Identificación del registro del buque IMO 9506693 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PB TANKERS SPA).



ICE POINT Química / petrolero bandera de Italia; Identificación del registro del buque IMO 9379337 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PB TANKERS SPA).



INDIAN POINT Química / petrolero bandera de Malta; Identificación de registro de buque IMO 9379325 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PB TANKERS SPA).



IRON POINT Química / petrolero bandera de Malta; Identificación del registro del buque IMO 9388209 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PB TANKERS SPA).



Bandera de Grecia del petrolero del petróleo crudo de NEDAS; Identificación del registro de buques IMO 9289166 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: JENNIFER NAVIGATION LIMITED).



Bandera de Grecia del petrolero del petróleo crudo de NEW HELLAS; Identificación de registro de embarcación IMO 9221891 (embarcación) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: LIMA SHIPPING CORPORATION).



SILVER POINT Química / petrolero bandera de Malta; Identificación del registro de buques IMO 9510462 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PB TANKERS SPA).



Bandera de Panamá S-TROTTER Oil Products Tanker; Identificación del registro de la embarcación IMO 9216547 (embarcación) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculada a: LARGE RANGE LIMITED).