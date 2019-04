CEPAL: Venezuela cerrará el año con la mayor recesión económica de América Latina

Credito: Archivo

11-04-19.-La Cepal revisó este jueves a la baja su previsión de crecimiento económico de América Latina y el Caribe para 2019, que se expandirá un 1,3 %, cuatro décimas menos que el 1,7 % que el organismo pronosticó en diciembre del año pasado, reseñó la agencia Efe.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) precisó en un comunicado que el reajuste de las cifras se debe al “complejo escenario externo” y las “dinámicas domésticas”, aunque subrayó que el crecimiento mostrará grandes diferencias entre países y subregiones.



Los países que más crecerán este año son República Dominicana (5,5 %), Panamá (5,4 %) y Antigua y Barbuda (5 %), mientras que las tres economías que cerrarán el año en recesión son Venezuela (-16 %), Nicaragua (-5 %) y Argentina (-1,8 %), precisó la Cepal.



El organismo advirtió que las heterogéneas dinámicas de crecimiento entre subregiones responden no solo a los impactos diferenciados del contexto internacional en cada economía.



También se debe al comportamiento de los componentes del gasto -principalmente el consumo y la inversión-, que han seguido patrones distintos en las economías del norte y del sur de Latinoamérica.



Según las nuevas previsiones de la Cepal, la actividad económica de América del Sur pasará de un alza del 0,5 % en 2018 a un crecimiento del 1,1 % en 2019.



Bolivia encabezará el repunte suramericano con un 4,3 %, seguido de Paraguay (4 %), Perú (3,6 %), Chile (3,3 %), Colombia (3,3 %), Brasil (1,8 %), Uruguay (1 %) y Ecuador (0,4 %).



Expansión de centroamérica



Centroamérica, en tanto, se expandirá un 3,1 % este año, con revisiones leves a la baja en la mayoría de los países como consecuencia de una mayor desaceleración esperada para Estados Unidos, que afecta al comercio y las remesas que llegan a esta región.



Los países centroamericanos, México, República Dominicana, Haití y Cuba crecerán en conjunto un 2 %, el mismo porcentaje que tendrán las economías del Caribe de habla inglesa y holandesa, precisó la Cepal.



República Dominicana y Panamá, con un 5,5 y 5,4 %, respectivamente, liderarán la expansión económica del bloque centroamericano seguidas de Honduras (3,5 %), Guatemala (3 %), Costa Rica (2,8 %), El Salvador (2,3 %), México (1,7 %), Haití (1,3 %) y Cuba (1 %).



En el Caribe el país que anotará el crecimiento más alto será Antigua y Barbuda (5 %) junto a Guyana (4,6 %), Granada (3,7 %) y San Cristóbal y Nieves? (3,1 %).



Según la Cepal, las principales amenazas para el crecimiento económico de la región este año son una tasa de crecimiento global inferior a la prevista, el bajo dinamismo del comercio mundial y las condiciones financieras que enfrentan las economías emergentes.



“La guerra comercial entre Estados Unidos y China aún no se ha resuelto, lo que supone un riesgo no solo para el comercio global y la tasa de crecimiento del mundo a mediano plazo, sino también para las propias condiciones financieras que suelen estar vinculadas a la percepción de mayor o menor riesgo por parte de los agentes”, añadió.



Los precios de las materias primas, en tanto, pueden verse impactados negativamente por el incremento de las restricciones comerciales.



Además, subrayó la Cepal, sigue presente la preocupación por la evolución de la economía de China, un importante socio comercial para varios países latinoamericanos. Se espera que el PIB chino se desacelere nuevamente este año y cierre con un crecimiento del 6,2 %.