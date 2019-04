Dolarización: Se conoció plan de Estados Unidos para atacar la moneda venezolana

Caracas, abril 10 - El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow reveló el pasado jueves un plan para atacar la moneda venezolana.



Washington planea utilizar "bancos, iPhones, aplicaciones y muchas otras formas inteligentes de llevar efectivo" (introducir dólares en el país), dijo Kudlow durante un acto en Washington organizado por el periódico The Chirstian Science Monitor, cita Sputnik.



El asesor norteamericano, agregó que "el efectivo no serán bolívares, serán dólares. Al menos al principio, porque no hay demanda de bolívares. Nos moveremos rápido", remarcó Kudlow.



En ese sentido, dijo que trabajan de la mano el Departamento del Tesoro, el Consejo de Seguridad Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), conjuntamente con el autoproclamado presidente Juan Guaidó, a quien ven como una pieza clave para llevar a cabo sus planes injerencistas en Venezuela.



La dolarización de la economía significa que la política monetaria de una nación pasa a depender del país que emite la moneda, es decir, en caso de dolarizar la moneda venezolana, la política monetaria quedaría subordinada a la moneda norteamericana.



Países con economías dolarizadas



A finales del 2000, el presidente de El Salvador para ese entonces, Francisco Flores, anunció la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, la cual planteaba la libre circulación del colón salvadoreño y el dólar estadounidense.



De acuerdo con un documento que explica el panorama económico de El Salvador, luego de dolarizar la moneda en ese país, se evidenció el aumento de precios generalizado, pues se comenzó a manejar los precios como si fueran cantidades en colones. La dolarización de los fondos de pensiones a la nueva tasa ocasionó una disminución del valor cotizado por años a sus derechos habientes; además, impactó en el Banco Central de El Salvador ocasionando la pérdida de soberanía monetaria.



El Salvador continúa sufriendo bajos niveles de crecimiento económico, el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) ha superado el 3% solo dos veces desde 2000 y ha promediado un 2,3% en los últimos cinco años. El Salvador posee una de las tasas de crecimiento más bajas en Centroamérica, indica un reporte del Banco Mundial el cual explica la situación general del país salvadoreño.



En ello también coincide Ecuador, que para el año 2000 el presidente para ese período, Amil Mahuad, anunció la adopción del dólar estadounidense luego de enfrentar una crisis económica producto de la liberación del mercado financiero y tasas de intereses durante los años 90.



El economista Xavier Ordeñana, dijo en el año 2011 durante una entrevista concedida a la Revista Retos de Ecuador, que la dolarización en ese país "ha tenido un impacto general positivo que ha permitido que la gente pueda tomar decisiones a largo plazo. Hoy, el peligro es qué pasaría si tenemos un shock fuerte externo que haga que la dolarización se debilite o que la cantidad de divisas que ha tenido el Ecuador o la oferta monetaria que depende del sector externo se reduzca... Entonces, esos riesgos son importantes y sí vale la pena meditarlos antes de tomar una decisión a mediano plazo. Mejor conviene tener una moneda propia, una moneda regional".



En Venezuela, el plan de dolarizar la economía es promovido por sectores de la derecha nacional, para dar paso a los planes del Gobierno de Estados Unidos en contra de la moneda nacional y el pueblo de Venezuela.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 355 veces.