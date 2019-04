Bitcoin se dispara 14% en medio del alza del mercado de criptomonedas

Caracas, abril 3 - El precio del bitcoin se disparó casi un 14% este martes hasta situarse en los 4.600 dólares, según datos de la casa de cambio CoinMarketCap, un movimiento que se produce en medio de un alza generalizada en el mercado de las criptomonedas y que ha sorprendido a los analistas tras semanas de estancamiento.



De acuerdo a medios estadounidenses, la criptomoneda de mayor capitalización llegó a superar los 5.000 dólares (20 %), un precio no visto desde noviembre del año pasado y, aunque después se estabilizó, parece encaminada a anotar su mayor ganancia en un año.



Precisamente el último salto que dio el bitcoin, que representa un valor de mercado de unos 80.000 millones de dólares, fue en abril de 2018, cuando subió en torno a un 42 % en un solo día para después descender hasta un mínimo de unos 3.200 dólares este diciembre.



Marti Greenspan, analista sénior de la firma eToro, explicó en una nota que el fuerte ascenso del bitcóin ha ocurrido durante el transcurso de la sesión en Asia, por lo que “podemos decir que estuvo originado en China, Japón y/o Corea del Sur”.



Asimismo, el analista lo atribuyó a una “naturaleza puramente técnica” porque no ha habido “ninguna noticia notable” recientemente pero sí “se ha estado creando impulso en el mercado de las criptomonedas desde hace un tiempo”.



Otras versiones de prensa apuntan a que el movimiento se debe a una gran compra, de unos 100 millones de dólares, hecha por un usuario anónimo en las casas de cambio Coinbase, Kraken y Bitstamp, lo que animó a otros inversores a hacer lo mismo.



El alza en el precio del bitcóin se ha producido en paralelo a la de otras criptomonedas como el ethereum (9 %), el XRP (7,80 %), el litecóin (15 %) o el EOS (11 %), mientras que el bitcóin cash se disparaba esta mañana casi un 18 %.



No obstante, las cifras de este martes están lejos de las que registró la divisa digital más popular en diciembre de 2017, en torno a los 20.000 dólares, su pico más alto registrado hasta ahora y que algunos analistas consideran fue una burbuja.



