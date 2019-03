EEUU estudia "sanciones secundarias" a países que comercien con Venezuela

John Bolton Credito: Reuters

30-03-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando imponer sanciones a compañías de otros países que hacen negocios con Venezuela para cortar los ingresos al presidente Nicolás Maduro, dijo a Reuters TV el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reseñó la agencia Reuters.



“Nos estamos moviendo exactamente en esa dirección”, dijo Bolton cuando se le preguntó si Trump consideraría lo que se conoce como “sanciones secundarias”.



“Incluso estamos viendo una serie de medidas adicionales que podríamos tomar”, destacó Bolton en la entrevista.



Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales han respaldado al líder opositor Juan Guaidó, quien invocó la Constitución en enero para autoproclamarse presidente encargado, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima.



El petróleo proporciona a Venezuela el 90 por ciento de sus ingresos por exportaciones. Washington impuso sanciones en enero a la estatal PDVSA, impidiendo que comercie con empresas estadounidenses a menos que los ingresos se destinen a un fondo disponible para Guaidó.



Maduro mantiene el control de las funciones estatales y la lealtad de los militares del país, pero Bolton dijo que no le preocupa que el impulso para expulsarlo esté perdiendo fuerza.



“Puedo decirles que hay muchas cosas bajo la superficie. La oposición está en contacto constante con un gran número de almirantes y otros partidarios dentro del gobierno de Maduro”, sostuvo Bolton. “Es una lucha contra un gobierno autoritario y, obviamente, va a tomar algún tiempo”.



Trump está buscando opciones, incluidas sanciones, para responder a la creciente presencia militar de Rusia en Venezuela, dijo Bolton. Dos aviones de la fuerza aérea rusa que transportaron a casi 100 efectivos militares aterrizaron en el aeropuerto que sirve a Caracas el sábado.



“No tenemos miedo de usar la frase ‘Doctrina Monroe’ en este gobierno”, dijo Bolton, refiriéndose a la política de 1823 establecida por el entonces presidente James Monroe, ampliamente considerada en América Latina como una justificación para la intervención armada de Estados Unidos en la región.



“Y uno de los propósitos de la doctrina Monroe era prevenir la interferencia extranjera e incluso la recolonización”, dijo Bolton.



El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, mencionó que ha recibido mensajes de Bolton pidiéndole “hacer lo correcto”, pero no dio mayores detalles.



“Señor Bolton le digo que estamos haciendo lo correcto, hacer lo correcto es hacer lo que está escrito y establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Padrino en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.



Más temprano, Bolton le pidió a Padrino en Twitter que se ponga del lado del pueblo y de la Constitución de Venezuela y no del presidente Nicolás Maduro, ni de Cuba.



El funcionario venezolano también se refirió al reciente aterrizaje de las naves rusas y dijo que se trata de una “cooperación técnico-militar”.



“Así que nadie debe alarmarse, estamos sencillamente cooperando mutuamente, cooperando para nosotros elevar, incrementar el apresto operacional. Hacen un escándalo por la visita de los compañeros de Federación Rusa”, dijo Padrino.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que probablemente conversará con el presidente ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping sobre la crisis en Venezuela.