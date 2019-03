Credito: Reuters

22-03-19.-El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), canceló su reunión anual prevista para la próxima semana en China, luego de que Pekín se negara a permitirle el acceso del representante designado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, revelaron a Reuters dos fuentes.



Las fuentes sostuvieron que la junta de países miembro de la entidad tomó la decisión de cancelar el encuentro después de que China se negó a cambiar su postura. Agregaron que la junta votaría en los próximos 30 días para acordar una nueva fecha y lugar para la reunión.



De igual manera, señalaron que la junta hará una votación en los próximos 30 días con la finalidad de acordar tanto una nueva fecha como el lugar del encuentro para la reunión.



Cabe destacar que Estados Unidos amenazó este jueves con no asistir a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la próxima semana en China, si no permiten la asistencia de Ricardo Hausmann, representante en el organismo del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.