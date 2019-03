EEUU amenazó con no asistir a la reunión del BID en China si no invitan a Ricardo Hausmann

Credito: Web

22-03-19.-Estados Unidos amenazó este jueves con no asistir a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la próxima semana en China, si no permiten la asistencia de Ricardo Hausmann, representante en el organismo del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.



China, uno de los pocos aliados que tiene Nicolás Maduro propuso no invitar al economista y al representante del Gobierno chavista para “despolitizar” el encuentro, reseñó la agencia Reuters



“La falta de voluntad de China para reconocer y proporcionar una visa a Hausmann es una violación de los protocolos y procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo“, dijo una fuente familiarizada.



Hasta el momento, no se ha tomado una decisión sobre la invitación al representante de Guaidó al encuentro.