FMI asegura que “aún no hay claridad” entre sus miembros para reconocer a Guaidó

Sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington Credito: web

21-03-19.-El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció este jueves que “aún no hay claridad” entre sus países miembros acerca del posible reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela y señaló que no hay un voto previsto sobre la cuestión en el Directorio Ejecutivo, reseñó la agencia Efe.



“Nos basamos en la comunidad internacional y los miembros que componen el FMI (…) y aún no hay claridad” sobre Venezuela, indicó Gerry Rice, portavoz de la institución en rueda de prensa.



“Todavía se están formando las posiciones, estamos escuchando cuidadosamente”, agregó.



Rice insistió, no obstante, que el Fondo está “listo para actuar” dada la “difícil” situación económica de Venezuela, “una vez se aclare” la cuestión del reconocimiento.



La directora gerente, Christine Lagarde, anticipó a comienzos de marzo que la eventual asistencia a Venezuela sería “un trabajo monumental”.



Lagarde recalcó que el FMI asistirá a Venezuela “tan pronto como las autoridades legítimas de ese país” soliciten ayuda, sin mencionar ningún nombre.



La pasada semana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó como gobernador ante el organismo al economista Ricardo Hausmann, enviado por Guaidó, en el primer reconocimiento de una institución financiera multilateral.



Rice afirmó, en este sentido, no estar “al tanto” de conversaciones con el equipo de Guaidó.



Guaidó, presidente del legislativo, se declaró el 23 de enero presidente interino de Venezuela y ha sido reconocido por más de medio centenar de países, entre ellos EE.UU., Brasil, Colombia así como la Unión Europea (UE) que argumentan que la reelección del actual presidente venezolano Nicolás Maduro como presidente fue inválida.



Sin embargo, miembros importantes del FMI, como Rusia y China, siguen considerando a Maduro como presidente legítimo venezolano.



En su último informe de perspectivas económicas globales, el FMI proyectó que Venezuela ahondará su profunda crisis económicas en 2019 con una inflación de 10.000.000 % y una reducción del producto interno bruto (PIB) de un 5 %.