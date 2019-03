Prescindir del dólar: ¿qué modelo elegirá Venezuela para vender petróleo?

19 marzo 2019 - El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, informó que Caracas tiene la intención de diversificar sus exportaciones petroleras. Sputnik conversó con el experto en energía Serguéi Pikin sobre la posibilidad de que el país latinoamericano use el modelo iraní de trueque para los pagos del crudo en el contexto de las sanciones de EEUU.



Según algunos expertos, en particular, Antón Pokatóvich del banco de inversión BKS Premier, Moscú y Caracas podrían establecer una cooperación de trueque que implique el intercambio de crudo por bienes humanitarios, mecanismo similar al que está tratando de desplegar la UE con Irán para no frenar el comercio con el sector petrolero del país persa, según comentó a RT a principios de marzo.



No obstante, Serguéi Pikin, director de la Fundación de desarrollo energético, consideró "poco probable que Venezuela opte por el trueque porque su economía necesita dinero real".



"Con la exportación de petróleo, en gran parte, se mantiene el modelo social de administración del Estado que existe ahora", argumentó en declaraciones a Sputnik.



Asimismo, "el uso del dinero es un mecanismo más transparente que el trueque, que no suele corresponder totalmente con el precio del petróleo en la bolsa", observó el experto.



Pikin recordó que Caracas está considerando distintas opciones, incluyendo una exótica, como la de usar su criptomoneda para los pagos de los suministros de petróleo.



Sin embargo, el petro no es la única alternativa al dólar estadounidense.



"Existe la posibilidad de usar otras monedas, como yuanes, rublos o rupias, o incluso euros. (…) Con este dinero Venezuela podría comprar el volumen de mercancías necesario para la economía. Lo puede hacer tanto en Rusia, como en la India y China. Comprar los alimentos en cualquier lugar del mundo es posible incluso sin usar el dólar", señaló.



No obstante, el analista enfatizó que la cuestión más importante "no es el modelo que utilicen los venezolanos para la venta del petróleo, sino si podrán mantener la extracción del crudo".



"En el contexto de los cortes de la red eléctrica y las sanciones, vemos que la extracción ha caído mucho", dijo a la agencia.



Las redes eléctricas venezolanas colapsaron el 7 de marzo tras una avería en la planta hidroeléctrica de Guri como consecuencia de un ataque informático al sistema de control automatizado de la central. El apagón afectó a 23 estados del país.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó contra EEUU por los cortes en el suministro de la red eléctrica.



En febrero pasado, el Departamento del Tesoro informó que las autoridades estadounidenses reducirán las sanciones contra PDVSA si el control de la compañía se transfiere al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente encargado" del país el 23 de enero pasado.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 564 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/economia/201903191086175595-que-esquema-elegira-venezuela-para-vender-petroleo-trueque-monedas/)