Criptomercado venezolano continúa su recuperación, mientras el país sale del apagón

19 de marzo de 2019.-

El criptomercado venezolano continúa su recuperación este martes, mientras el país se recobra de un apagón generalizado que dejó a oscuras a casi todo el territorio por más de 72 horas consecutivas.

Cuatro de las cinco divisas digitales de la nación caribeña lograron aumentar sus números, en medio de una jornada de relativa estabilidad para el comercio encriptado mundial.

Rilcoin llevó la batuta entre los activos venezolanos, tras aumentar 37,8% y llevar su precio a US$ 0.0004 (0.00000011 BTC), logrando un volumen de operaciones en las de 0,35 dólares, en las últimas 24 horas y un capital de US$ 3.323, de acuerdo a datos de CoinGecko.

LKR coin también consiguió grandes ganancias durante la mañana de este martes, cuando subió 12,5%, para venderse en 0,0007 dólares (0.00000018 BTC). Esto luego de alcanzar una magnitud de transacciones de US$ 18,8 en el reciente día y un patrimonio de US$ 4.374.

Mientras que bolivarcoin aumentó 9,4%, vendiéndose en 0,003 dólares (0.00000087 BTC), con un capital de US$ 45.353 y un volumen de transacciones de 20,22 dólares, en el último día. Y arepa subió 0,7%, para cotizarse en US$ 0,003 (0.00000086 BTC), con un patrimonio de US$ 54.900 y 697,59 dólares en operaciones, durante las recientes 24 horas.

De esta forma, onixcoin fue el único activo en tener un retroceso durante la presente jornada, luego de caer 25,4% y venderse en 0,0002 dólares (0.00000007 BTC); con un capital de US$ 38.033 y un volumen de transacciones de 122,62 dólares, en el último día.







El criptomercado venezolano vivió una fecha de crecimiento, justo en medio de la recuperación que vive la nación en su sistema eléctrico, luego de varios días de constantes fallas en el servicio y un apagón que dejó a oscuras a casi todo el país.

Según el Gobierno de Nicolás Maduro, hubo un "sabotaje" en la principal hidroeléctrica del país, el Guri, que abastece al 70% del servicio eléctrico del territorio venezolano y que se encuentra ubicada en el estado de Bolívar (sur).

Por su parte, expertos consultados por la agencia de noticias EFE, coinciden en que ocurrió un incendio "en el corredor" de la principal línea de transmisión del servicio eléctrico del Guri, la "765 kilovoltios".

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem) aseguró hoy que el incendio afectó a "dos conductores" de electricidad y que esto sacó "sincronismo" al Guri y a dos subestaciones, Caruachi, también ubicada en Bolívar, y Macagua, en Sucre (noreste).



