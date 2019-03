EEUU sanciona a Minerven y a su presidente Adrián Antonio Perdomo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa estatal de minería de Venezuela, conocida como Minerven, que opera en el sector del oro, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo, reseñó la agencia Efe.



“Vamos a perseguir de manera agresiva a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro (…) que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”, apuntó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



“La minería y la posterior venta de oro han sido una de las estrategias financieras más lucrativas del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ejército venezolano”, argumentó hoy martes el Tesoro.



El Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, denunció que estos mineros y sus comunidades “están expuestos a abusos ambientales”, ya que se utilizan elementos tóxicos peligrosos, como el mercurio, en el proceso minero.



Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que estas entidades e individuos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíben transacciones financieras con ellos.



Treasury sanctions Venezuela’s state gold mining company and its president for propping up illegitimate Maduro regime: https://t.co/EZRwjeqKv1