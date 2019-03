Zulia: Ante el saqueo de cuatro instalaciones de Empresas Polar en Maracaibo el grupo empresarial emite comunicado

13 de Marzo - Cuatro instalaciones de Empresas Polar fueron saqueadas esta semana en Maracaibo, estado Zulia, ocasionando graves daños y perjuicios en el inventario de sus productos. Señalan que las pérdidas calculadas hasta el momento ascienden a más de 18.600 millones de bolívares”.



A continuación el Comunicado emitido por el grupo empresarial:



En Empresas Polar rechazamos de manera contundente los saqueos perpetrados en 4 de nuestras instalaciones ubicadas en Maracaibo, estado Zulia, en medio de la difícil realidad de suministro eléctrico que vivimos durante estos días. Tales acciones vandálicas ocasionaron graves daños y perjuicios en inventarios de producto terminado de alimentos y bebidas, transportes, maquinarias, equipos de trabajo, entre otros.



Nuestras instalaciones afectadas en la región son: agencia de distribución de Pepsi-Cola Venezuela, ubicada en Maracaibo Norte; planta productora de Pepsi-Cola Venezuela y planta productora de pastas alimenticias de Alimentos Polar, ambas ubicadas en el municipio San Francisco; y agencia Cervecería Polar, en la zona industrial de Maracaibo.



Dichos saqueos afectan gravemente la producción y distribución de alimentos y bebidas en la zona, ocasionando mayores inconvenientes para abastecer el mercado; y pone en absoluto riesgo la capacidad para operar en estas instalaciones.



Lamentamos que, a pesar de los esfuerzos de algunos organismos de seguridad del Estado, no haya sido posible contener los actos vandálicos en las plantas de Pepsi-Cola Venezuela y Planta Trigo de Alimentos Polar, teniendo como resultados destrozos y daños irreparables para la compañía. En la planta de bebidas, se contabiliza el robo de 150.000 cajas de producto terminado. Por su parte, en la planta de alimentos, en la que arremetieron aproximadamente 500 personas, sustrajeron 160 paletas de producto terminado, casi 77.000 unidades de pasta en distintas presentaciones y causaron daños a 4 vehículos.



En el saqueo ocurrido el día de ayer lunes 11 de marzo en la agencia de distribución de Pepsi-Cola Venezuela, las pérdidas materiales se calculan en más de 52.000 cajas de producto terminado (agua, refrescos, jugos y bebidas deportivas), 22 camiones, 5 montacargas, 23 computadoras, mobiliario de oficinas, entre otros deterioros generales. En la agencia de Cervecería Polar se cuenta el saqueo de más de 570 cajas de producto terminado, aproximadamente, entre otros daños.



En las 4 instalaciones, las pérdidas calculadas hasta el momento ascienden a más de 18.600 millones de bolívares. Se suma también el riesgo de inseguridad al entrar a nuestras agencias y plantas en tales condiciones, debido a la existencia de productos inflamables. Hasta el momento, no se ha reportado ningún daño físico a nuestros trabajadores, quienes han demostrado su entereza y compromiso ante esta lamentable circunstancia.



La situación actual que enfrentamos en el país no justifica este tipo de acciones que terminan perjudicando grave y directamente a las poblaciones cercanas a nuestras instalaciones, la disposición de los productos que aquí elaboramos va destinada para servir a esas poblaciones, en primer lugar; al tiempo que también se afectan muchas fuentes de trabajo para la región.



En Empresas Polar nos solidarizamos con todos los venezolanos y apostamos a seguir produciendo y distribuyendo los mejores alimentos y bebidas, hechos por venezolanos para venezolanos, con el mismo compromiso y pasión que nos caracteriza desde hace 78 años.