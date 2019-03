Trump se queja porque el dólar fuerte está afectando la economía de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado a la Reserva Federal y dijo que la política monetaria del banco central estaba contribuyendo a un dólar alto y que afectaba la competitividad de Estados Unidos.



“Tenemos un caballero en la Fed al que le gusta un dólar muy fuerte”, dijo Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Oxon Hill, Maryland.



“Yo quiero un dólar fuerte, pero uno que sea bueno para nuestro país no un dólar que sea tan alto que nos sea prohibitivo comerciar con otras naciones”

Trump, quien ha hecho de la economía una parte clave de su plataforma política, ha criticado varias veces a la Fed y a su presidente, Jerome Powell, a quien nombró para la dirección de la entidad, por subir las tasas de interés.



El banco central de Estados Unidos, después de elevar las tasas de interés cuatro veces el año pasado, ha señalado que será "paciente" antes de ajustar aún más su política monetaria. "Tenemos un caballero en la Reserva Federal que ama el ajuste cuantitativo. Queremos un dólar fuerte, pero seamos razonables", dijo Trump. "¿Se imaginan si dejáramos las tasas de interés donde estaban? (...), si no hiciéramos un ajuste cuantitativo, eso llevaría a un dólar un poco más bajo".



Una moneda más débil generalmente hace que las exportaciones de un país sean más competitivas.



Powell ha dicho que no cederá a la presión política y reafirmó la independencia de la Fed a principios de enero cuando dijo que no renunciaría aun si Trump se lo pedía.



Eso siguió a informes a mediados de diciembre de que Trump había discutido con sus asesores la posibilidad de despedir a Powell luego de que la Fed volviera a aumentar las tasas.



El ajuste cuantitativo, mejor conocido como flexibilización cuantitativa, fue el término aplicado a la medida extraordinaria de la Reserva Federal de comprar cantidades masivas de bonos del gobierno para ayudar a estimular el crecimiento económico durante la crisis financiera.



La Fed ha estado recortando su hoja de balance de 4 billones de dólares en hasta en 50.000 millones de dólares al mes, lo que según los inversores ha estado ajustando las condiciones financieras.



El índice de referencia de préstamos a un día de la Reserva Federal actualmente está dentro del rango de 2,25 por ciento a 2,50 por ciento.