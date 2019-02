(VIDEO) Rodrigo Cabeza: es necesario ir a un referéndum que permita consultarle a la gente cuál es la mejor forma de evitar “el choque de trenes”

Rodrigo Cabeza Credito: Contrapunto

21-02-19.-, Ell economista, profesor universitario y exministro de Finanzas Rodrigo Cabeza, aseguró durante una entrevista al portal Contrapunto que la economía venezolana tiene las capacidades para salir adelante sin que sea necesariamente un proceso traumático



Además, considera que es indispensable desarrollar una política que estimule el crecimiento económico en función de generar la riqueza necesaria para su distribución.



Cabeza se sumó a la iniciativa propuesta por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Cree que es necesario ir a un referéndum nacional que permita consultarle a la gente cuál es la mejor forma de evitar “el choque de trenes” que podría ocurrir.





“Estamos en la crisis económica y social más devastadora de los últimos 100 años”



Cabeza -quien también fue diputado al Congreso Nacional en la llamada Cuarta República y parlamentario en la Asamblea Nacional del presente- señala que, de una manera inteligente, se puede llegar a un acuerdo de trabajo con los organismos multilaterales, y hacerlo “en una posición digna” que “tome en cuenta las necesidades sociales”.









“Sabemos trabajar el tema petrolero. Es lo que hemos hecho por los últimos 100 años”







El dirigente de izquierda reconoce a Juan Guaidó como presidente de la AN pero no como presidente encargado de la República. Participó en la reunión que los integrantes de la Plataforma sostuvieron con Guaidó, durante la cual varios exministros de Hugo Chávez le hicieron una serie de propuestas para tratar de buscar salidas políticas a la crisis.



Cabeza, quien se define como un hombre de izquierda y socialista que está opuesto a cualquier intervención militar en Venezuela, también hace la crítica de su gestión como ministro de Finanzas de Chávez. Uno de los temas en los que no se avanzó, admite, es en el proceso de industrialización del país.



También reconoce que se le negó el espacio al actividad privada con una política de expropiación que no fue la adecuada y que merece ser revisada de manera exhaustiva.

