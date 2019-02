Casas de cambio inician venta de divisas en efectivo

Credito: Archivo

21-02-19.-Las personas naturales ya pueden acudir a las casas de cambio a comprar divisas, opción contemplada en el Convenio Cambiario 1 de septiembre de 2018, pero que esperaba por la resolución del Banco Central de Venezuela para que se concretara.



Zoom Casa de Cambio inició la venta de dólares en efectivo por taquilla este 20 de febrero, en tanto que Italcambio Casa de Cambio lo hace desde lunes, constató Banca y Negocios.



Con la norma publicada en Gaceta Oficial 41.580 del 6 de febrero, las casas de cambio –así como los bancos- quedaron autorizados para vender divisas al público. El monto máximo diario será de 1.000 euros o su equivalente en otras divisas, 4.000 euros por mes calendario o 8.500 euros por año calendario. Pero si se trata de la compra de billetes, la autoridad reguladora coloca un tope de 500 euros diarios o su equivalente en otra divisa.



Italcambio promete euros y dólares y Zoom solo billetes verdes. El proceso apenas arranca y se espera que con el paso de los días la demanda vaya en aumento.



Entre ambos operadores cambiarios cuentan con más de 100 sucursales en todo el país (87 Zoom y 47 Italcambio). Sin embargo, la venta de divisas está limitada a unas pocas. En Caracas, Zoom habilitó por ahora su oficina principal ubicada en La Urbina (este). El pago puede realizarse en efectivo o mediante tarjeta de débito, verificó Banca y Negocios.



Italcambio, por su parte, informa a los interesados que las oficinas de la avenida Urdaneta, en el centro de la ciudad, y la agencia de Altamira (este) son las que están prestando ese servicio por los momentos,



Sin embargo, la compra efectiva de dólares a tasa oficial de Dicom de Bs 3.298 por dólar (menos la comisión de 5% cobrada por la casa de cambio de acuerdo con lo establecido por el BCV), dependerá de la disponibilidad de la divisa. Este miércoles no había moneda dura que adquirir en Italcambio, según informaron a este medio dos empleados de atención al cliente.



En el caso de Zoom, aunque cuentan con los dólares, la persona interesada debe registrarse en su página web para pedir una cita, con lo que la empresa busca agilizar el tiempo en taquilla. El miércoles, 20 clientes ingresaron a la plataforma para hacer la solicitud. Las cantidades, en cada caso, no superaron los 100 dólares.



En Italcambio se pueden adquirir las divisas en efectivo, tarjeta de débito y por transferencia, indican los empleados quienes advierten que no siempre hay disponibilidad de las otras monedas.



Con la venta de divisas en volumen al público, las casas de cambio vuelven a un mercado que tenía más de cinco años paralizado.



El gobierno de Nicolás Maduro, agobiado por el desplome de los ingresos y una hiperinflación interanual a enero de 2.688.670% (medición de la Asamblea Nacional) que pulveriza el valor del bolívar, se ha visto en la necesidad de flexibilizar el control cambiario -vigente desde febrero de 2003- dada la pérdida del poder de compra de la moneda nacional y el alza del precio del dólar en el mercado paralelo, que las autoridades señalan como el causante de la inflación.

