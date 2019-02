(AUDIO) Exministro Victor Álvarez: “Los dos Gobiernos”, tanto el de Maduro como el de Guaidó, “no tienen condiciones reales para llevar una buena gestión“

13-02-19.-El economista y ex-ministro de Industrias Básicas y Minería, Victor Álvarez manifestó durante una entrevista en Unión Radio que apuesta a que el oficialismo y la oposición “pacten una hoja de ruta para aplicar las reformas económicas sin que el otro sector las critique”.



Para Álvarez es “necesario que las élites políticas se pongan de acuerdo en un programa de reformas económica”.



Por su parte considera que “los dos Gobiernos”, tanto el de Maduro como el de Guaidó, “no tienen condiciones reales para llevar una buena gestión“.



Además aclaró que este 2019 sería “muy malo” para el Gobierno de Maduro en materia fiscal, porque “ya no habrá renta petrolera porque los 500 mil barriles de petróleo que colocaba en USA ya no los puede vender, que era el último grifo que le quedaba, la situación es muy apretada por eso sigue recurriendo a la emisión de dinero artificial”.



A su juicio, lo mismo pasaría con el de Guaidó. “Por eso he venido planteando que los cambios políticos no son garantía de cambios económicos, porque para poder corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento monetario, ese nuevo gobierno tendría que empezar a tomar una serie de medidas que podrían tener un impacto antipopular y un altísimo costo político en 2020 cuando se realizarán elecciones parlamentarias y lo peor que le puede pasar es que pierda inmediatamente la AN”.



Por otro lado añadió que Maduro ha hecho un pronóstico “equivocado” de las causas de la situación en Venezuela. “No se corrigieron las causas de la hiperinflación que tienen que ver con los déficits de Pdvsa, Corpoelec, de las Hidro, de las empresas de gas, de los metros, de las cementeras y de otras empresas publicas cuyas tarifas ni siquiera logran recoger suficiente dinero para pagar la nomina y por eso tiene que estar endeudándose con el Banco Central de Venezuela (BCV)”, dijo.

Click aquí para escuchar el audio