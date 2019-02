Maduro rechaza propuesta del Grupo de Contacto acordada en Uruguay y afirma que no permitirá “el show de la ayuda humanitaria falsa"

08-02-19.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes durante una rueda de prensa que no permitirá el "show" de la ayuda humanitaria, al referirse al cargamento que llegó a la frontera con Colombia por solicitud del diputado opositor y autoproclamado "presidente encargado" Juan Guaidó.



"Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria. Nos bloquean millones de dólares en el mundo. Problemas hay, pero el país no tiene ninguna crisis humanitaria. En Venezuela no hay mendigos, no somos mendigos de nadie", aseguró Maduro en rueda de prensa.



Por otro lado manifestó su rechazo a la "parcialización" del Grupo de Contacto Internacional, que resolvió ayer pedir elecciones "libres" en Venezuela.

Maduro consideró que el llamado a elecciones propuesto por dicha organización "no es prioridad" y que en cambio prevalece la importancia de la economía y la estabilidad constitucional.

Ratificó también que "la propuesta de que se hagan elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional se mantiene en pie".

"El documento del Grupo de Contacto de la Unión Europea lo rechazamos, estoy en desacuerdo con la parcialización que han adoptado, sin embargo estoy dispuesto a recibir a cualquier enviado del Grupo de Contacto," dijo en relación a la declaración de dicho grupo, entre cuyos países firmantes figura Uruguay, pero que no contó con el apoyo de Bolivia, México ni los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El documento llama a "una resolución pacífica, política, democrática y de propiedad venezolana de la crisis, excluyendo el uso de la fuerza, a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles".



Maduro aseguró que más de dos millones de venezolanos han firmado en rechazo a "injerencia" del Gobierno de EEUU y de países aliados contra el país.



El presidente había convocado el miércoles a la población a firmar un documento en repudio de las "amenazas intervencionistas" de EEUU. El acto se realiza en todas las plazas Bolívar del país.