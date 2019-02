Dan agua de arroz y de pasta a recién nacidos en Paraguaná por altos costos de fórmulas

Credito: EU

08-02-19.-La desesperación de ver a su bebé, con apenas unos días de nacido, desnutrido y llorando sin parar por hambre, llevó a María Dávila a darle de tomar agua de arroz.



"Mi hijo lloraba y yo también, porque le daba teta, pero no lo alimentaba y el médico me indicó una fórmula láctea que costaba demasiado, juro que quería comprarla y no podía, ni reuniendo todo lo que tenía. Por eso, empecé a escuchar lo que me aconsejaba la gente cercana sobre darle agüita de arroz".



En Punto Fijo, una lata de fórmula de las más pequeñas para bebés de 0 a 6 meses, que dura dos o tres días nada más, cuesta (hasta la primera semana de febrero, los precios cambian constantemente) más de 30 mil bolívares, y no se consigue tan fácilmente.



El hijo de María, una mujer de un sector rural de Paraguaná, dedicada a su hogar, quien solo cuenta con los ingresos de su esposo y de una hija que trabaja limpiando casas, en cuatro meses de vida ha estado hospitalizado dos veces ya, por problemas relacionados a la desnutrición.



Ni siquiera el único hospital pediátrico de la península, el "Jesús García Coello", donde ha sido ingresado este bebé, cuenta con los recursos para ofrecerle la alimentación adecuada y que amerita la situación.



Casos similares se repiten días tras días, en la península, donde murieron no menos de 20 niños desnutridos durante el 2018, según cifras obtenidas en la referida institución infantil, que igualmente ingresaron más de 150 casos de desnutrición el mismo año. Sin contar los niños con el mismo padecimiento que no son llevados a atención médica.



Aunque lo ideal y más recomendado por los pediatras es que los recién nacidos sean alimentados con lactancia materna exclusiva, hay muchos casos en la actualidad en los que las madres no pueden amamantar, por diversos motivos, algunos médicos y otros personales.



Hay madres que sufren alguna patología, muchas están muy mal alimentadas o desnutridas, otras se van del país y dejan a los niños con abuelas o tías, de acuerdo con indagaciones periodísticas hechas en la región, con especialistas y personas cercanas a unos 30 casos.



En estas circunstancias, se han registrado situaciones médicas graves, debido a que dan a consumir a los bebés desde: leche de cabra, leches completas, hasta la leche que entrega el gobierno nacional en las cajas de alimentos subsidiados (del CLAP), aguas de arroz, de pasta, de plátano y otros productos que resultan más accesibles al bolsillo, en medio de la crisis económica que ha golpeado despiadadamente a los paraguaneros.



La pediatra María Romero, reconocida por su amplia trayectoria en la península de Paraguaná, explica que con esto se hace un gran daño a los infantes, sobre todo a los más pequeños, "debido a que estas bebidas no contienen el valor calórico, ni protéico que necesitan". Y, entre otras cosas, pueden "causarles problemas de alergia alimentaria, diarrea, vomitos, estreñimiento, lesiones en piel y problemas respiratorios". Mencionó que hay consecuencias negativas que pueden verse también a mediano o largo plazo.



Y ante la insistencia que hay entre muchos paraguaneros de promover la leche de cabra como un buen recurso, negó que esta sirva, ya que contiene mucha grasa y poca proteína. Además que para consumirse debe tener unas condiciones higienicas especiales al ser procesada.



En los últimos días, María Dávila y su hijo, han recibido ayuda del proyecto social "Se busca un padrino" para paliar su situación y darle algo de fórmula a su bebé. Aunque lo agradece, ella lo que pide es "que se solucionen las cosas en el país para poder darle de comer a mi hijo, que no tiene la culpa si está Maduro o Guaidó de presidente, lo que merece es que yo pueda atenderlo como Dios manda".

