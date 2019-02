Bank of America bloquea consumos con sus tarjetas en Venezuela

Credito: Archivo

08-02-19.-Bank of America notificó a los operadores de puntos de venta en Venezuela su decisión de bloquear los consumos con sus tarjetas de débito y crédito en Venezuela.



Desde el 29 de enero, cuando el Banco Central de Venezuela anunció el anclaje del tipo de cambio oficial en torno a BsS 3.300, superando por primera vez el precio del dólar en el mercado paralelo, los ciudadanos con tarjetas internacionales comenzaron a pagar sus consumos con estos instrumentos aprovechando la atractiva tasa Dicom, que se ubica entre 400 y 600 bolívares por encima del paralelo.



En poco más de una semana la banca ha reportado transacciones con tarjetas internacionales por un millón de dólares, confió a Banca y Negocios una fuente del sector.



La decisión de Bank of America ocurre en momentos en que el Departamento del Tesoro de EEUU ha recrudecido sus sanciones financieras a Venezuela, como mecanismo para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro, a quien el gobierno de Donald Trump desconoce tras asumir en enero un segundo mandato, resultado de una elecciones fraudulentas.



Se espera que la medida adoptada por Bank of America sea replicada por otras entidades bancarias estadounidenses.

