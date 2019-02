Vargas: Hasta Bs.S 20 mil al mes gastan trabajadores y estudiantes para subir a Caracas

Credito: LVV

07-02-19.-“Diariamente gasto mil soberanos para subir y bajar de Caracas. A veces puedo gastar más y solo gano 25 mil al mes. O sea, que me pueden quedar 5 mil para comprar cambures y plátanos para la casa porque todo lo demás está por las nubes”, expresó Carlos Rodríguez, quien trabaja hace nueve años una empresa de Caracas como asistente “y estos dos últimos han sido los más rudos por el tema de pasaje”.



Detalló que los piratas le cobran desde Catia la Mar entre 300 y 400 soberanos, pero para bajar de Caracas “pueden pedir desde 500 hasta 700. Estos días he pagado 700 soberanos. Ya me toca irme por los Metrobus porque no tengo más efectivo”.



Para Rodríguez, hay un “desorden” con el pasaje para bajar de Gato Negro, porque los transportistas piden todos los días un monto más elevado. “Antes yo podía organizar mi sueldo, me rendía. Sacaba lo que se gastaba en pasaje y no tenía problemas. Ahora eso no lo podemos hacer”.



Por su parte, Jesús Martínez agregó que los piratas “son los que más salen a trabajar y uno tiene que pagar lo que pidan. Hace unos días me cobraron 800 soberanos para bajar hasta Catia la Mar y no era de noche”. Usuarios mencionaron que conocen los altos precios que tienen los repuestos e insumos, pero que cobrarles un pasaje “que es la mitad de uno para Valencia, es un robo”.



A los estudiantes no les queda ni para una dona



Eyla Claro señaló que todo el dinero que le dan sus padres para trasladarse desde Caracas hasta la Universidad Marítima del Caribe “se me va en los pasajes, nada más en eso. Ya uno no puede comprarse una dona, un refresco, una galleta. Todo lo traigo de mi casa para no gastar de más. Ni para sacar una copia me queda. Todo se va en puro transporte”.



Detalló que trata en la medida de los posible en no movilizarse tan tarde para que no le cobren de más, pero que diariamente gasta 400 soberanos para subir y 500 para bajar “tempranito. Además en Caracas gasto otros 140 entre ir y venir de mi casa”.



“Otra cosa, los transportistas nos ven el carnet y el uniforme y aún así nos piden el pasaje completo. Eso lo hacen los de las líneas y por supuesto que los piratas, que si bien nos ayudan por la falta de buses que hay, se pasan con el pasaje cada vez más caro”, añadió