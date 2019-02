BCV "oficializó" el dólar paralelo con Interbanex

5 Feb. 2019 - La tasa en que se transaba el dólar paralelo, tildada de “criminal” por el Gobierno nacional, fue oficializada por el Banco Central de Venezuela (BCV) con la autorización para operar que concedió a Interbanex, la nueva plataforma para el intercambio de divisas entre privados.



El economista Víctor Álvarez analizó la integración de esta plataforma como “una señal del agotamiento de las divisas y de la necesidad que tiene el Ejecutivo de activar fuentes que le permitan compensar la drástica caída del ingreso en divisas que el país sufrirá a raíz de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos (EE UU) tomó contra Pdvsa”.



Álvarez opinó que el Ejecutivo busca “compensar” la ausencia del gran comprador que resultaba ser EE UU para los 500 mil barriles de petróleo diarios que Pdvsa dejará de enviarle, tras las recientes sanciones financieras.



Es por ello, afirmó Álvarez, que se ejecutó la vía de permitir que se cambien las divisas a una tasa de cambio oficial pero mayor a la que se paga el paralelo, lo que “es téoricamente un incentivo para los inversionistas extranjeros, para las empresas o ciudadanos venezolanos que tienen depósitos en divisas en el exterior, para los exportadores privados no petroleros, para los venezolanos que envían remesas e incluso para el turismo internacional a mandar divisas a Venezuela, porque estarían obteniendo por la vía legal una cantidad superior a la que paga el mercado paralelo”.



Pero el también Premio Nacional de Ciencias analizó que esta medida cambiaria es “lo que se tuvo que hacer hace años si aquí se quería pulverizar el mercado paralelo como tantas veces se dijo, tenía que haber sido la tasa de cambio oficial incluso más alta que el paralelo, para que al incentivar la venta de divisas por estos grifos, ese volumen de ofertas hubiese contribuido a estabilizar la tasa de cambio”.



Sentenció, además, que “en las condiciones actuales del país es muy difícil que la medida sea eficaz, porque hasta tanto se resuelva la crisis de gobernabilidad va a ser complicado que hacia el país fluyan inversiones extranjeras o que se dé un proceso de inversiones privadas para fortalecer el sector exportador privado, o que las empresas de origen venezolano que tengan depósitos en el exterior, los traiga al país para invertirlos en la actividad productiva”.



El mercado cambiario tuvo un giro de timón. El BCV integró una nueva plataforma que alcanzó el promedio de la tasa paralela, y, aunado a ello, permisó a los bancos para que actuasen en rol de casa de cambio permitiendo a la banca pública y privada el retiro de euros en efectivo. Cambios importantes que pretenden airear el control de cambio instaurado hace 16 años en el país.



Interbanex se estrenó con un tipo de cambio en

BsS 3.200, superando por un promedio de cien bolívares a la tasa del dólar negro, que venía recuperándose de una racha bajista. El día posterior a la inauguración del sistema que colmó de dudas tanto a expertos como a usuarios, la tasa Dicom cerró en la subasta 88 en BsS 3.299,12 por unidad de la moneda estadounidense.



La nueva plataforma ha ido “compitiendo” con la tasa del paralelo desde su inicio. En las subastas 88 y 89 su precio no varió, pero sí lo hizo en la 90, quedando en BsS 3.298,20. Esta baja variación tiene su origen en las medidas del BCV, que optó por anclar el tipo de cambio entre los BsS 3.300 y 3.773,7 para “lograr la estabilidad cambiaria, monetaria y detener la hiperinflación”.



El economista Jesús Casique, suma a Interbanex a la lista de “experimentos cambiarios” que ha venido aplicando el Ejecutivo. “Es una empresa de Ampajesu, una sociedad española, no sabemos cuál es la trayectoria que tienen los directores. Es otra medida más del Gobierno, dentro de todas estas medidas cambiarias”, sentenció, recordando que la confianza es un aspecto clave para los actores económicos en las operaciones cambiarias, por lo que puso en duda el progreso de la plataforma. Cuestióno también la existencia de una razonable oferta de dólares, en medio de la “sequía de divisas” que arreció con las recientes sanciones de EE UU.



“Con el conflicto político que atraviesa Venezuela, no hay manera que se estabilice el mercado cambiario a mediano y largo plazo. Con la venta de euros a través de la banca, se puede controlar la volatilidad del tipo de cambio pero solamente a corto plazo”, opinó.



Otro aspecto que resaltó Casique, es que el Banco Central “por un lado está absorbiendo liquidez, afectando al sector privado del país, pero, por otro, continúa monetizando déficit fiscales”, y precisó que, de este modo, la hiperinflación va a continuar tomando fuerza.



El experto reiteró la necesidad de que se suprima el control de cambio nacional que, según apuntó, ha traído tres consecuencias a la economía venezolana como la fuga del capital, la asociación a hechos de corrupción y la caída de las reservas internacionales.



Para la ex presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos, la integración de Interbanex genera más distorsión económica en el país y fue creada para “captar” las remesas.



La empresaria también reiteró que, a causa de que la fuente de ingresos provenientes de la renta de petróleo ya no existe, no hay posibilidades de adquirir “dinero fresco”, a lo que añadió que al país “o no pagan lo suficiente o lo hacen a bajo precio y las reservas vendidas a futuro se despachan después”.



Por otra parte, el incremento del encaje legal sigue siendo una política adoptada por el Gobierno para frenar el alza del dólar paralelo. Recientemente, el BCV llevó el encaje marginal de 60% a un alarmante 100% , mientras que el ordinario subió de 31% a 57%, sumando más limitaciones a la banca para los préstamos. Especialistas proyectaron que el ajuste tendría notorio efecto a corto plazo, aunque a costas del deterioro del sector bancario, pero que sería insostenible a mediano y largo plazo.



El pasado viernes, el Banco Central también aprobó las transferencias en divisas en cuentas nacionales.



Estas acciones en contra del llamado “dólar criminal” vienen presentándose en medio de un turbulento conflicto político en el país, que resta estabilidad a las medidas económicas aplicadas.

