FMI señala que abordar "la devastadora crisis económica y humanitaria de Venezuela" requerirá "un apoyo generoso externo"

Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) Credito: web

Washington, 4 de Febrero - El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó que Venezuela necesitará "un apoyo generoso externo" para recuperarse de "la devastadora crisis económica y humanitaria", en un contexto de creciente presión internacional tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente "encargado".



"Estamos viendo una tormenta perfecta sin precedentes de crisis de nutrición y alimentos, hiperinflación extendida, pérdidas de capital físico y humano y complejos problemas de deuda en Venezuela", indicó David Lipton, número dos del FMI, en varios mensajes publicados en Twitter en las últimas horas.



Por ello, Lipton señaló que "abordar la devastadora crisis económica y humanitaria de Venezuela requerirá respaldo de la comunidad internacional".



"Hemos visto versiones de cada uno (de estos problemas), pero raramente una combinación tan severa como esta.



Necesitarán lecciones de historia, pensamiento innovador, formulación de políticas flexibles y apoyo externo generoso", agregó el alto funcionario del FMI sobre el papel que podría desempeñar el organismo en un hipotético programa de estabilización económica.



"No hay nada que permita predecir que la contracción económica sea significativamente menor en 2019".



Alejandro Werner Lipton es el funcionario de más alto rango del FMI que comenta la situación de Venezuela, desde que Juan Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero como Presidente encargado, al denunciar como "usurpador" a Nicolás Maduro.



Las últimas previsiones económicas para Venezuela del FMI apuntan a que la aceleración de la hiperinflación continúe y supere este año la tasa de los 10.000.000%.



Asimismo, el director del Fondo para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, pronosticó en enero que "si la economía de Venezuela se contrajo en 2018 un 18%, no hay nada que permita predecir que la contracción económica sea significativamente menor en 2019".



El FMI no ha reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y ha señalado que "seguirá a la comunidad internacional" a la hora de definir el reconocimiento.