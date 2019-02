Emiratos Árabes no comprará más oro de Venezuela hasta que "la situación se estabilice"

02-01-19.-La firma Noor Capital, de Emiratos Árabes, confirmó este viernes que compró tres toneladas de oro al Banco Central de Venezuela (BCV) en enero, según un comunicado.

La compañía árabe aseguró que la adquisición de los lingotes de oro por parte del ente emisor venezolano no involucran ninguna operación ilegal o prohibida.

Sin embargo, Noor Capital señaló que se abstendrá de realizar futuras transacciones hasta que la situación en Venezuela se estabilice, según reseñó la agencia Reuters.

Noor Capital said in a statement it would refrain from further transactions until #Venezuela’s situation stabilizes and its purchase was in accordance with "international standards and laws in place" as of Jan. 21. https://t.co/5D8mwMu4G9