(VIDEO) EEUU sanciona a empresa nicaraguense Albanisa, donde Pdvsa tiene el 51 % de participación

30-01-19.-El Gobierno de Estados Unidos ordenó a las instituciones financieras y entidades estadounidenses suspender cualquier negocio con la empresa nicaragüense Alba de Nicaragua (Albanisa). Esto como parte de unas sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), reseñó la agencia Efe.

Una orden ejecutiva establece que se prohíbe “cualquier transacción o trato con ALBA de Nicaragua (Albanisa) o cualquier entidad en que Albanisa posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más”.

Pdvsa posee el 51% de las acciones de Albanisa, mientras el restante 49% es propiedad la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic). La compañía fue fundada en 2007 para controlar el petróleo recibido como parte de un acuerdo de Nicaragua con Venezuela.

Through sanctioning PdVSA, the United States has also sanctioned Nicaragua’s ALBANISA, the government’s joint venture with PdVSA and slush fund of the corrupt regime of Daniel Ortega.