Banco Mundial reduce a tres años la inhabilitación de Odebrecht para participar en proyectos financiados por ese organismo

Credito: Web

Caracas, enero 30 - El Banco Mundial anunció el acuerdo de reducción del periodo de sanción alcanzado con la Constructora Norberto Odebrecht S.A., basada en Brasil, por la cooperación que ha prestado la empresa y las medidas correctivas que ha adoptado voluntariamente.



Con el acuerdo el Banco Mundial solo inhabilita a la Constructora Norberto Odebrecht S.A., a tres años, debido a su relación con prácticas fraudulentas y colusorias durante su participación en el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, en Colombia, financiado por el organismo internacional.



La inhabilitación impide la participación de la empresa en proyectos financiados por el Banco Mundial. Forma parte de un acuerdo de resolución negociada por el cual la empresa reconoce su responsabilidad en las prácticas sancionables subyacentes y se aviene en cumplir ciertas condiciones corporativas específicas para el levantamiento de la inhabilitación.



El proyecto fue diseñado para ayudar al gobierno colombiano a mejorar la calidad del agua, reducir los riesgos de inundación y crear zonas multifuncionales a lo largo del río Bogotá, con el propósito de transformarlo en un activo ambiental para el distrito capital en el área metropolitana de Bogotá.



No obstante, Constructora Norberto Odebrecht incurrió en una serie de prácticas fraudulentas al no revelar comisiones pagadas a agentes comerciales con relación a los procesos de precalificación y licitación. Estos agentes ayudaron a la empresa a obtener información confidencial.



El Banco Mundial informó a través de un comunicado de prensa que la empresa, con la asistencia de uno de los agentes, intentó influir indebidamente en el paquete de licitaciones que formaba parte del proyecto, incurriendo en prácticas colusorias que están prohibidas por las normas de adquisiciones del Banco, además de no informar el pago de comisiones a este agente.



El acuerdo dispone un período de sanción reducido, donde la empresa se comprometió a revelar información en forma honesta por parte de los empleados, la producción de documentación protegida por su carácter privilegiado, y la coordinación de investigaciones internas con la Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) del Grupo Banco Mundial.



También Odebrecht se compromete en el acuerdo, como condición para que se levanta la sanción, a establecer un programa de cumplimiento de las normas de integridad que concuerde con los principios establecidos en las directrices del Banco Mundial sobre cumplimiento de las normas de integridad. La empresa se compromete, además, a continuar cooperando plenamente con INT.



La inhabilitación de Constructora Norberto Odebrecht S.A. faculta a otros bancos multilaterales de desarrollo a aplicar la inhabilitación de esta empresa, en virtud del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de las Decisiones de Inhabilitación, suscrito el 9 de abril de 2010.