Saúl Ortega: "Sanción a Pdvsa es un acto de piratería...vienen muchas consecuencias para Venezuela y EEUU”

Saúl Ortega Credito: Web

29-01-19.-El constituyentista Saúl Ortega señaló este martes durante una entrevista en en el programa "Análisis de Entorno" transmitido por Fedecámaras Radio, que la sanción de EEUU a Pdvsa “es un acto de guerra económica, es un acto de piratería, en ese país no hay seguridad jurídica y lo que priva es la arbitrariedad“, reseñó el portal Sumarium.



Asimismo, indicó que “es una arrogancia de los que se creen los amos del mundo, en cuanto a la compra del petróleo, no se lo vendemos, pero no se puede robar los activos, todas las cuentas públicas para comprar alimentos y medicinas están bloqueadas desde hace meses”.



“Los venezolanos deben luchar por la defensa de su soberanía, aquí hay un pueblo digno con mucho coraje y estamos en batalla. EEUU en la OEA salió derrotado, ese tipo de política en estos tiempos es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y vamos a dar la batalla”, explicó.



Sostuvo que “vienen muchas consecuencias para Venezuela y EEUU, nadie va a invertir ni medio para modificar el patrón de la refinería, viene subida en el precio de la gasolina para EEUU y nosotros tenemos otras opciones del mercado”.



“Iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, allá tuvo que haber subido la gasolina, nosotros le vendemos a empresas privadas el petróleo en EEUU no al Gobierno“, dijo.



Comentó que esto es “un problema de todo el pueblo de Venezuela, es inaceptable las condiciones que quieren imponerle al país, debe haber una gran unidad nacional para defender el Esequibo y el petróleo”.



Sobre lo expresado por Provea, preguntó: “¿Dónde están los 35 cadáveres que dice Provea que hay? Sí hay detenidos pero son los delincuentes cuando hacían guarimbas“.



“Estoy seguro que la mayoría de los detenidos están vinculados en los actos de delincuencia que se generaron en las protestas, le están pagando para que hagan eso”, recalcó.



En cuanto a los pronunciamientos del general José Luis Silva Silva y de la vicecónsul venezolana en Miami, Scarlet Salazar, Ortega acotó que “nuestro personal de la embajada y consulado regresó, se quedó un equipo allá, el general José Luis Silva Silva estaba retirado su misión culminó el año pasado y el consulado en Miami estaba cerrado, no sé quién es la mujer que declaró”.