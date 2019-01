Tipo de cambio en la nueva plataforma Interbanex abrió en BsS 3.200 por dólar

Esto es un disparate: Dejar la política cambiaria a una plataforma manejada por un empresa mercantil de difusa trayectoria. De dónde viene la oferta? Cuáles son los corresponsales? Esa va ser la tasa de cambio oficial? https://t.co/TVABx9jF87 — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 28 de enero de 2019

28-01-19.-Este lunes 28 de enero la tasa de cambio en la nueva plataforma privada Interbanex abrió operaciones en 3.200 bolívares soberanos por dólar, según indica la página web de Interbanex.El precio de la divisa es referencial, por lo que se irá ajustando en el transcurso del día a la oferta y la demanda, señala la empresa en en su cuenta de Twitter.Este mecanismo, que sorpresivamente se dio a conocer el sábado, forma parte del Sistema de Mercado Cambiario, informó el fin de semana el Banco Central de Venezuela.El fin de semana Interbanex aclaró algunas dudas en la red social. Precisó que el Banco Occidental de Descuento (BOD) es -por lo pronto- la única entidad bancaria mediante la cual se pueden realizar las operaciones de compra-venta de divisas.Prometió además para este lunes publicar una carta en explicando en grandes líneas el proyecto.Sin embargo hay escepticismo sobre la nueva fórmula aprobada por el gobierno de Nicolás Maduro:El valor de apertura otorgado a lo que podría llamarse dólar Interbanex se coloca BsS 1.115,61 o 53,52% por encima del tipo de cambio Dicom, que el viernes 25 de enero se ubicó en BsS 2.084,39.A estas alturas del juego “el problema no es la plataforma, que puede ser la mejor del mundo, el meollo de fondo es que el país está en una dinámica donde eso no es viable. Y se va a poner peor en el corto plazo”, dice el economista Asdrúbal Oliveros en su cuenta de Twitter.“El nuevo esquema cambiario que propone Maduro llega tarde, demasiado tarde. El problema de Venezuela está en otro tablero y no precisamente en el del mercado cambiario…”, afirmó el también socio director de Ecoanalítica.Venezuela ha estado sometida por casi 16 años a un control de cambio que ha provocado enormes distorsiones a la economía, y que forma parte de una política destructiva del sector privado. De acuerdo a mediciones particulares, el país ha perdido 55% de su PIB en apenas cinco años.