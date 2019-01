Interbanex: A partir de este lunes operará un mercado de divisas privado y a tasa libre, autorizado por el BCV

Autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario

Caracas, enero 27 - Este lunes 28 inicia un mercado privado de libre convertibilidad con autorización del Banco Central de Venezuela y del Ministerio de Economía y Finanzas.



Ya existe una plataforma que esta siendo probada para activarla este lunes 28 de enero, el nombre de la misma: Interbanex. Desde su cuenta en twitter han respondido algunas de las preguntas que Voces Urgentes les realizó:



VU: ¿Pueden explicar que es @interbanex?



Interbanex: Claro, es una Plataforma de intercambio de divisas, exclusivamente privada, de pacto libre y aprobada por el BCV y el MPPEF.



VU: ¿Y cuáles son las condiciones?, ¿Asumen la tasa DICOM para sus operaciones?



Interbanex: No, ¡es tasa libre!



VU: ¿Y cómo la determinan?, ¿Cualquier privado puede participar?, ¿O solo personas jurídicas?, ¿Tienen alguna restricción de operación internacionales?, ¿se puede usar la plataforma para las remesas?, ¿Dónde se puede verificar la autorización del BCV?



Interbanex: La determina el mercado por oferta y demanda. Cualquier privado natural o jurídico. Somos privados y tenemos un procedimiento de compliance muy estricto. La Plataforma no tiene ninguna restricción. Depende de los bancos las remesas. La autorización la podrán verificar el lunes.



VU: ¿Esa autorización será por casualidad lo anunciado en septiembre del 2018 del nuevo convenio cambiario que establece libre convertibilidad de la moneda?



Interbanex: No, en la autorización del @BCV_ORG_VE se estima que en virtud del artículo 3 del CONVENIO CAMBIARIO Nº 1 se autoriza a Interbanex.



"Artículo 3. El Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular con competencia en finanzas, podrán de manera conjunta desplegar todas las acciones que estimen pertinentes para procurar el debido equilibrio del sistema cambiario, y generar las condiciones propicias para que el funcionamiento del mismo responda a sanas prácticas, a la atención ordenada de la oferta y demanda de moneda extranjera por todos los sectores, brindando transparencia en el proceso de formación de precios y tipo de cambio; y evitar o contrarrestar los potenciales perjuicios que para el sistema financiero y la economía nacional puedan ocasionar el incumplimiento de la normativa cambiaria; ello, sin perjuicio de las competencias del Banco Central de Venezuela en materia de ejecución de la política cambiaria y de lo previsto en el artículo 57 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que rige su funcionamiento."



VU: ¿Cuales bancos participaran?



Interbanex: Por ahora BOD, pronto en la semana Banplus con el que estamos abriendo cuenta de fideicomiso ahora, y estamos en el proceso de compliance con otros bancos que iremos sacando en cuanto empecemos a abrir las cuentas. También me han preguntado por los costos. Nosotros que hemos montado la plataforma, hemos sido traders mucho tiempo. Sabemos lo que duelen las comisiones en la operativa. Decidimos poner una comisión del 0.125% por cada operación pactada para limitar el impacto. Algunas preguntas llegan desde el punto de vista contable. La tasa con la que podrán reportar compras de divisa ya no tendrá que ser la del DICOM. Podrán utilizar la tasa de Interbanex legalmente.





En su cuenta twitter @Interbanex dan un poco más de información:



¿Existe un mercado libre, privado y transparente de divisas en Venezuela? A partir del lunes SI. Interbanex es una plataforma privada de intercambio de divisas autorizada donde la tasa de cambio la determinan oferentes y demandantes de forma completamente transparente. #Venezuela



¡Hola a todos! Estamos recibiendo muchas preguntas, intentaremos contestar a alguna de ellas:



1. NO es un sustituto al DICOM. Solo es para privados. En la plataforma no podrá negociar ningún ente público estatal.



2. Está autorizado por el BCV, MPPEF y Sudeban.



3. (siguiente)



4. Empezará el Lunes. El único banco adscrito por ahora es @BODoficial, pero pronto estará también disponible en otros bancos con los que estamos abriendo los fideicomisos.



5. Interbanex no es del estado. Somos una empresa privada.



6. Hecho por privados, solo para privados.



7. Con Interbanex lo que queremos es que las personas puedan ver la profundidad del libro de ordenes, cómo se cruzan, y puedan trazar todas las operaciones garantizando la máxima transparencia, bajo un mecanismo de libre mercado.



8. Habra premarket, market y postmarket.



9. El mercado estará abierto 24 horas 5 días a la semana, desde el domingo a las 6pm hasta el viernes 6pm.



10. Encontrarán toda la información adicional el lunes en la página!!!



Abre la Plataforma Demo de Interbanex. Pueden probarla en: interbanex.com





Vía Twitter el BCV confirma la activación de Interbanex



#Atención⭕️ || @Interbanex, pasa a formar parte del Sistema de Mercado Cambiario en el país, debidamente autorizado para actuar en el mismo por las autoridades del @MinEcoFinanzas y el @BCV_ORG_VE





Aquí informa Interbanex cuándo fue aprobada la autorización:



El Banco Central de Venezuela autorizó a Interban Exchange C.A en Directorio sesión Nº 5.133 de 22 de enero de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Convenio Cambiario Nº1 del 21 de Agosto de 2018.



Incluso informaron la tasa con que iniciarán:



"Algunos nos están preguntando a qué tipo de cambio lanzaremos el lunes. Lanzaremos al del DolarToday (Btc)."