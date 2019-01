Ex ministro Víctor Álvarez: “Venezuela necesita un gobierno de coalición”

21-01-19.-El exministro de Industrias y Comercio, Víctor Álvarez, señaló este lunes durante una entrevista en Globovisión que “el país necesita un Gobierno de coalición, donde ambos sectores, Gobierno y oposición, acuerden una agenda de medidas que se deben tomar”.



Álvarez precisó que la economía venezolana ha caído en un 50% durante los últimos cinco años. En ese sentido no descarta que el declive se profundice en los próximos meses si no toman las medidas adecuadas. "Cuando tu pones a circular mucha plata detrás de pocos bienes, el resultado siempre es inflación", subrayó.



“Se está quebrando una ley fundamental de la economía como es el equilibrio de la ley de oferta y demanda”, sumó al tiempo que destacó que la necesidad de tomas “las medidas correcta en el orden indicado y en el momento indicado“.



Sostuvo que “hay inflación porque hay pocos bienes que comprar” y agregó que “tenemos que transformar de esa mentalidad rentista a una tributaria. No creo que los cambios políticos sean garantía para los cambios económicos“.



Sobre la relación entre un posible cambio político y la rectificación del modelo económico, el especialista señaló que la recuperación de la economía venezolana requiere un "Gobierno de coalición," donde las partes involucradas "se articulen en torno a una serie de medidas, que procuren la estabilidad, antes de convocar elecciones y entregarle a la nueva dirigencia, una economía saneada", sentenció Álvarez.