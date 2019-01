Guyana insta a migrantes venezolanos a regularizar su situación legal

Georgetown-Guyana Credito: Web

18-01-19.-La Comisión de Defensa Civil de Guyana (CDC) instó este viernes 18 de enero a los ciudadanos venezolanos que llegaron a ese país a que no se oculten y traten de regularizar su situación obteniendo la documentación necesaria, además de asegurar que no serán deportados, reseñó la agencia Efe.



“Sé que la gente -venezolanos- que llega se esconde pensando que serán detenidos, pero esa no es la postura que se toma en relación con los inmigrantes”, dijo el teniente coronel Kester Craig, director de la CDC, en declaraciones a medios locales.



Los venezolanos han llegado en gran número a Guyana en las últimas fechas debido a la situación política y económica en su país, pero no han sido deportados a pesar de la larga disputa fronteriza entre los dos Estados suramericanos.



Craig dijo que el Departamento de Inmigración tiene la responsabilidad de documentar a los inmigrantes que llegan al país y que si bien los que entran tienen permiso para permanecer por un período determinado de tiempo en muchos casos este se extiende.



“Si se documentan podríamos brindarles cierto apoyo”, dijo Craig, tras matizar que se espera que la rehabilitación del edificio identificado para el establecimiento del centro de apoyo a inmigrantes esté preparado en un plazo de tres meses.



Dijo que la ubicación fue elegida debido a que muchos venezolanos ingresan a Guyana a través de Charity, un pequeño pueblo ubicado en la región de Pomeroon-Supenaam.



“El centro de apoyo para inmigrantes no es un lugar donde la gente vaya a vivir, sino un centro donde reciben servicios y se les documenta”, destacó Craig.



El funcionario explicó que en ese centro reciben vacunas, tratamiento médico y orientación.



Craig describió el problema de los venezolanos como una situación humanitaria compleja a la que se han dedicado fondos económicos durante los últimos años.



El CDC, en colaboración con varias organizaciones internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), distribuye alimentos y suministros sanitarios a los inmigrantes en las regiones fronterizas de Guyana.