Precios de los alimentos se duplican tras anuncio de aumento de salario

18-01-19.-Los trabajadores aún no comienzan a cobrar el nuevo salario mínimo y ya los precios aceleraron su paso, repitiendo el ciclo que ha convertido al aumento de sueldo en una preocupación más que en una alegría. En el recorrido de Banca y Negocios, donde se monitorean 11 productos, se apreció esta semana un incremento de 107% en sus costos.



El precio de los huevos subió a BsS 8.000 el cartón de 30 unidades, un alza de 186% en comparación con siete días antes. En tato el queso blanco duro cuesta BsS 7.600, un incremento de 137% y el arroz se consigue en BsS 3.500, un valor 133% veces más alto.



El gobierno de Nicolás Maduro decretó el lunes un nuevo salario mínimo de BsS 18.000 (300%), vigente a partir del 15 de enero, es decir, que el primer cobro será el 30 de enero. Además, el cestaticket subió a BsS 1.800.



La espiral inflacionaria en la que está envuelta Venezuela no parece tener fin a corto plazo, pues las medidas implementadas hace casi cinco meses no han dado ningún resultado y el valor del bolívar es cada vez menor.



Otros productos también registraron importantes alzas como el café que pasó de BsS 3.000 a BsS 5.500 el kilo (83%), el azúcar, que cuesta esta semana BsS 2.300 (44% más) y la cebolla que se vende a BsS 3.960, un incremento de 15%.



En total, para adquirir los 11 productos que semanalmente monitorea Banca y Negocios se requiere esta semana BsS 39.090, es decir, 107% más que hace siete días.

