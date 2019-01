Willian Contreras se reunió con sector agroindustrial para discutir estructura de costos

El ministro para el Comercio Nacional, indicó "Debemos comprometernos con el país a elevar la producción y a respetar los precios".

16 enero 2019 - El ministro para el Comercio Nacional, Willian Contreras, se reunió con representantes de la agroindustria del país para discutir estructura de costos, a fin de presentar precios acordados.



“Debemos comprometernos con el país a elevar la producción y a respetar los precios, no vamos a permitir que se sigan incumpliendo acuerdos con ningún sector económico del país” expresó Contreras, a través de la cuenta en la red socialTwitter del Ministerio para el Comercio.



El ministro Contreras destacó que se debe sincerar el inventario nacional, para evitar el acaparamiento de la materia prima.



En tal sentido, acotó que la Superintendencia para la Defensa de los derechos Socioeconómicos (Sundde), Sunagro y la Gran Misión Abastecimiento Soberanos (Gmas) , están desplegadas en sectores productivos realizando las verificaciones pertinentes.



“Todos deben conocer la regla de manejo de inventario: el primer producto en entrar, es el primero que debe salir y no lo contrario como lo quieren hacer algunos empresarios”, explicó.



El titular de la cartera de Cormercio Nacional, precisó que no aceptarán estructuras de costos calculadas con base al dólar criminal.



“Nosotros no vamos a aceptar estructuras de costos inyectadas al dólar criminal, al dólar de guerra. Tenemos un tipo de cambio oficial, no hay otro. La orden del presidente Nicolás Maduro es acordar los precios y hacer que se respeten, y en ese sentido estamos trabajando”, puntualizó Contreras.

