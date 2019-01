Especialista en criptomonedas corroboró mediante prueba el funcionamiento del Blockchain del Petro

Hoy hice por curiosidad un ejercicio. Me baje la apk del #Petro y le pedí a un amigo que me hiciera una transferencia. Quería saber si era una #blockchain o si nos habían mentido

Todo fue perfecto incluso con la wallet sin "verificarme"

Estaba equivocado

Por qué no los Liberan? pic.twitter.com/vrm4NzDoxm — Jose (@jaldps) 15 de enero de 2019

15 enero 2019 - Un abogado y especialista en criptoactivos comprobó públicamente a través de las redes sociales la validez de la tecnología blockchain del petro, desmintiendo así los rumores que calificaban esta moneda digital como una estafa.A través de su cuenta en Twitter, el usuario @jaldps -quien es experto en criptomonedas- explicó que por curiosidad descargó este martes la aplicación del petro y pidió a un amigo que le hiciera una transferencia, a fin de verificar si esta moneda era una blockchain.Contrario a la campaña de desprestigio que la derecha emprendió para sabotear esta criptomoneda, el cibernauta aseguró que todo el proceso fue perfecto.“Hoy hice por curiosidad un ejercicio. Me baje la apk del petro y le pedí a un amigo que me hiciera una transferencia. Quería saber si era una blockchain o si nos habían mentido Todo fue perfecto incluso con la wallet sin ‘verificarme’. Estaba equivocado ¿Por qué no los liberan?”, escribió el usuario en la red social.Recordemos que tras la creación de este criptoactivo por parte del Gobierno Bolivariano diversos actores de la derecha nacional e internacional intentaron atacar la credibilidad de su tecnología. Incluso, páginas Web de calificación de proyectos de Ofertas Iniciales de Moneda (ICO), como icoindex.com o icobench.com, calificaron como una estafa este proyecto, conminando a los interesados a no invertir en él.