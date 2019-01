Hoy, día del Maestro los docentes salieron a protestar para exigir mejoras salariales y en rechazo a las políticas económicas anunciadas por Maduro

15-01-19.-Docentes protestaron este martes en rechazo a las políticas económicas y para exigir mejoras salariales en varios estados del país. Los profesionales de la educación salieron a la calle con pancartas en las que exhortan al gobierno salarios dignos.Las protestas en rechazo a las políticas económicas anunciadas por Nicolás Maduro siguen siendo cuestionadas por la colectividad de maestros de los distintos estados del país.En Caracas los docentes protestaronn este martes para exigir salarios dignos en el Día del Maestro ante la situación económica en que está el sector educativo.Los manifestantes se concentraron hacia la plaza Bolívar para denunciar los bajos salarios y las malas condiciones laborales de los centros de educación en la capital. Además, acordaron unirse al paro activo nacional convocado por el magisterio para este jueves.Los maestros marcharon por la avenida Urdaneta y llegaron al Ministerio de Educación para que atiendan a su denuncias y exigencias.En Maracay los maestro protestaron en la avenida Bolívar de la entidad, a la altura de la plaza Bicentenaria desde las 10:00 am. Entre las pancartas que sostienen los trabajadores piden cumplir con el contrato colectivo y los derechos laborales.En el estado Barinas los educadores declararon paro indefinido a partir de este martes hasta no obtener mejoras salariales en el sector.Armando Briceño, presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), indicó que se realizó una asamblea general con motivo al Día del Educador para pedir al gobierno respetar los derechos de los profesionales de la educación."Los docentes con un sueldo de 6.000 bolívares no nos alcanza ni para comprar un cartón de huevos, por eso hemos decidido ir a paro indefinido hasta que restituyan los derechos laborales de los trabajadores", aseguró Briceño.En el estado Táchira, el gremio de profesionales de la educación salió a exigir respuestas de las autoridades respecto a la contratación colectiva, la cual los sindicatos consideran olvidada por el gobierno luego de la reconversión monetaria.El panorama para los docentes no luce atractivo, por lo menos en las aulas de Táchira renunciaron más de 250 profesionales durante 2018, lo que abre una brecha en la educación de la región, reseña el el diario La Nación.En el estado Zulia los sindicatos de la región declararon el Duelo Magisterial, el cual consiste en no celebrar el Día del Maestro.A través de un comunicado los gremios indicaron que la educación pública gratuita, democrática y de calidad del país está en un estado moribundo. “Un Gobierno de espaldas al país durante casi 20 años no ha cesado de golpear al magisterio con salarios miserables y de hambre. Las escuelas convertidas en basureros nauseabundos, la infraestructura corroída y en el suelo, y sin un programa alimentario que permita que los hijos del pueblo puedan desarrollar sus capacidades cognitivas y físicas”.