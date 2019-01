Torrealba: Sector privado está obligado a pagar salario mínimo en Bs.S 18.000

Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Credito: Correo del Orinoco

15 enero 2019 - El pago del salario mínimo con el incremento que lo ubica en Bs.S 18.000 a partir del 15 de enero es de obligatorio cumplimiento por parte del sector privado, señaló Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



"Yo tengo que decirle a todos los patronos privados que es obligatorio que se acate el salario mínimo de 18.000 mil bolívares soberanos, quien no lo haga se expone a sanciones", expresó este martes entrevistado en el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión.



El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el incremento salarial sobre la base de medio petro, luego que la tasa del cálculo de la criptomoneda se elevara a 36.000 bolívares soberanos.



Este incremento de Bs.S 4.500 a 18.000 fue anunciado durante su mensaje anual ante la ANC, donde entregó de la Memoria y Cuenta 2018; y presentó el Plan de a Patria 2019-2025.



Este ajuste aplica igualmente en las tablas salariales de la administración pública "en reconocimiento de los méritos, la formación académica y responsabilidades que asumen los trabajadores tanto del sector público como privado", dijo Torrealba.



Destacó que este incremento forma parte de las políticas de recuperación del poder adquisitivo afectado por la guerra económica.



Aprovechó la oportunidad para instar a la clase obrera a organizarse en los Consejos Productivos de Trabajadores para impulsar la producción. "Mientras más logremos producir menos ventaja tendrá el que cotiza la hiperinflación", dijo.



También hizo un llamado al pueblo a sumarse con el Estado para combatir la especulación en sus distintas formas.



"Hay que asumir la tarea de que esto no es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno Nacional y de las entidades del estado que tiene que ver con el seguimiento y control de los precios, sino que también es nuestra", manifestó el constituyente.



Recalcó que la suma de esfuerzos entre el pueblo y el Estado pueden reforzar el control de precios "para que entre todos podamos hacer que no se produzcan los niveles de especulación que hay en la actualidad”.

