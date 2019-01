OMC: Venezuela acusa a EEUU de medidas discriminatorias contra la moneda Petro

13 Enero 2019 - Venezuela se ha opuesto a las sanciones de Estados Unidos, incluyendo las impuestas contra las transacciones en la moneda digital nacional del país, el Petro (PTR), según una solicitud de consulta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), publicada el 8 de enero.



La solicitud, denominada "Estados Unidos - Medidas relativas al comercio de bienes y servicios", se presentó originalmente el 28 de diciembre. En el documento, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela solicita consultas con el gobierno de Estados Unidos sobre "ciertas medidas impuestas por Estados Unidos en relación con el comercio de bienes y servicios".



En particular, el documento describe cinco áreas clave a través de las cuales Estados Unidos supuestamente introdujo "medidas coercitivas restrictivas del comercio [....] en la República Bolivariana de Venezuela". Una de las cinco áreas describe "[d]as medidas coercitivas, coercitivas y restrictivas del comercio con respecto a las transacciones en moneda digital venezolana".



En esta sección, el gobierno venezolano alega que el gobierno de Estados Unidos somete a los proveedores venezolanos de servicios financieros a las medidas antes mencionadas, "bajo las cuales los proveedores reciben un trato menos favorable que el otorgado a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de los Estados Miembros de la OMC que no están sujetos a las medidas".



En el documento también se afirma lo mismo:



"En la medida en que las monedas digitales originarias de los Estados Unidos no están sujetas a las mismas prohibiciones que las monedas digitales venezolanas, los Estados Unidos otorgan un trato menos favorable a los servicios financieros y a los proveedores de servicios venezolanos que a los servicios financieros y a los proveedores de servicios nacionales, en violación del Artículo XVII:1 del GATS".



Por lo tanto, Venezuela solicita consultas con el gobierno de Estados Unidos y la modificación, reemplazo y enmienda de las medidas identificadas en el cumplimiento.



En febrero de 2018, el gobierno venezolano lanzó la preventa de su criptomoneda nacional respaldada por petróleo Petro (PTR). Según se informa, el país introdujo la moneda en un intento de atraer a los inversores extranjeros y eludir las sanciones de EE.UU. y la UE, así como superar la hiperinflación catastrófica en el país.



Más tarde en agosto, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que el Petro será utilizado como unidad de cuenta dentro del país, creando dos monedas oficiales. En diciembre, el país dio un paso más hacia la adopción masiva del Petro al convertir automáticamente la bonificación mensual más reciente de los pensionados en criptomoneda.



El 10 de enero, Cointelegraph informó que el gobierno venezolano ha publicado un nuevo decreto que introduce impuestos para las operaciones con criptomonedas y monedas extranjeras fiduciarias. El decreto establece que todos los ciudadanos que tratan con criptomonedas o divisas extranjeras están ahora obligados a declarar sus ingresos y pagar impuestos en la misma moneda en la que han operado, y no en el bolívar soberano.

