Hermano de Pablo Escobar creará un criptoactivo para impugnar a Donald Trump

Enero 12 de 2019.- Es el año 1984, el Cartel de Medellín, bajo las órdenes de Pablo Escobar, es conocido por primera vez por las autoridades de Colombia. Una década después, Escobar es uno de los hombres más poderosos del país. Más de 30 años después, su hermano, Roberto Escobar, intenta crear un criptoactivo para enfrentar a uno de los hombres más poderosos del mundo: Donald Trump.

La idea surgió luego de que, según Escobar Inc. (empresa que avanzaba la campaña de recolección de fondos), la plataforma GoFundMe bloqueara un proyecto de colecta de 50 millones de dólares, destinados a lograr una impugnación contra Trump, presidente estadounidense.

Este proyecto de financiamiento había recibido al menos 10 millones de dólares en apenas diez horas de haber sido lanzado, antes de que GoFundMe lo bloqueara, reseñó un medio especializado este 11 de enero. De acuerdo con la empresa, el cierre de la recaudación por parte de GoFundMe obedeció a una decisión de la administración de Trump.

La cantidad recaudada por el crowfunding de Escobar Inc. Fuente: The Next Web.

Ahora, la empresa Escobar Inc. Realizará una Oferta Inicial de Moneda (ICO) para crear una moneda de paridad con el dólar estadounidense, que será llamada ESCOBAR, para asegurarse de que ninguna entidad central o gobierno pueda censurar la colecta. Para esto aprovecharan el protocolo ERC-20 de la blockchain de Ethereum.

Originalmente, el objetivo era recaudar $ 50 millones solo con la plataforma GoFundMe. Después de recaudar 10 millones de dólares en solo 10 horas, GoFundMe nos cerró y, en 24 horas, lanzamos la criptomoneda ESCOBAR para evitar que alguien nos censurara nuevamente. Creemos que la Administración de Trump [sic] o el Presidente Trump nos cerraron.

CriptoNoticias se intentó comunicar con Gustafsson, pero a la hora de la publicación aún no se han recibido sus comentarios.

De acuerdo con el whitepaper, se creará un millardo de ESCOBAR a través del protocolo ERC-20, de manera que los tokens funcionarán sobre Ethereum.

La idea es que cada token tenga un precio de paridad con el dólar estadounidense, planteando ESCOBAR como una opción en este mercado de importante crecimiento en 2018, y pretendiendo dejar atrás a Tether (USDT) como moneda de paridad dominante en el ecosistema.

"Teníamos planes de lanzar esta criptomoneda en 2019 como una alternativa estable al USD Tether. No confiamos en el USDT. Pensamos que la gente debería usar nuestra moneda, ya que tenemos un sentido comercial mucho mayor que el de la mayoría de las otras compañías, y Roberto Escobar ha ganado cientos de miles de millones de dólares a lo largo de su carrera", explicó el COO de la empresa Daniel Reitberg.

Más allá de la figura de Pablo Escobar y sus negocios relacionados con la droga y la violencia, cabe preguntarse por el sentido de este criptoactivo impulsada por su hermano. El juicio moral sobre el negocio de la droga y su influencia indirecta en la visibilidad de la empresa y sus proyectos no está en discusión.

No obstante, el objetivo es descentralizar la captación de capital a través de las criptomonedas, especialmente porque la meta primordial es enfrentar al presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, y que cuenta con el suficiente poder como para boicotear este proyecto. ¿Lograrán su meta?

No es primera vez que Escobar y Escobar Inc. se relacionan con el ecosistema de los criptoactivos. De hecho, durante 2018 pretendieron crear una criptomoneda a partir de una bifurcación de Bitcoin. La criptomoneda llamada Diet Bitcoin buscaba hacer las transacciones más eficientes, así como eliminar una supuesta influencia de la CIA en Bitcoin.