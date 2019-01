Grupo de tenedores de bonos descartan negociar con nuevo gobierno de Maduro

12-01-19.-Un grupo de tenedores de bonos venezolanos dijo el viernes que no negociará sus pagos pendientes con el gobierno de Nicolás Maduro debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y tras perder legitimidad ante la comunidad internacional.



Bonistas de grandes fondos de inversión agrupados en un comité desde el año pasado, y asesorados por las firmas Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Guggenheim Securities, señalaron en un comunicado que reconocen la Asamblea Nacional como el único órgano elegido legítimamente en el país petrolero.



Maduro convocó a los tenedores de sus títulos en 2017 a una reestructuración tras incumplir con los pagos de intereses y desde entonces se acumulan deudas por unos 8.000 millones de dólares y no se ha concretado ningún acuerdo.



“Se desean mantener abiertos canales de comunicación con aquellos que no estén sancionados para una reestructuración de la deuda y un programa de reforma económica”, dijo el comunicado del comité de acreedores. Agregó que no han enviado bonistas al país para discutir pagos con miembros del Gobierno venezolano.



Maduro inició esta semana su segundo mandato bajo un fuerte rechazo de gobiernos liderados por Estados Unidos que de inmediato desconocieron legitimidad. La mayoría de los países vecinos y de la Unión Europa sí mostraron su respaldo al Parlamento venezolano como autoridad legítima.



Hace un mes otro grupo de acreedores optó por comenzar a organizarse para preparar acciones con el fin de recuperar lo adeudado, tras un incumplimiento que en algunos casos supera el año.

