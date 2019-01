Dicom roza los BsS. 800 y el “paralelo” sube de BsS. 2000

Credito: Archivo

11-01-19.-La tasa de cambio en la subasta 80 del Dicom se ubicó en BsS. 795,46 por dólar, un salto de 12,8% con respecto a la establecida el lunes, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su sitio web.



En las operaciones, del pasado miércoles, se negociaron $ 2.202.194,08, calculados a una tasa euro/dólar de 1,1512. Un total de 441 personas jurídicas compraron $ 439.261,28, mientras 67 personas jurídicas adquirieron $ 1.762.932,81.



Esta es la segunda subasta que realiza el BCV este año y con ella la variación del tipo de cambio acumula un alza de 41% con respecto al cierre de 2018, lo que implica una devaluación del bolívar de 29%.



En la jornada del miércoles las empresas que más divisas adquirieron fueron Exelsior Gama con $ 340.000, para importar insumos y repuestos, Automercados Plazas con $ 300.000 para importar bienes de capital y Alimentos Heinz con $ 150.000 para importar materia prima.



Paralelamente, el precio promedio del dólar “negro” se ubicó ayer por encima de los Bs.S 2.000; lo que representó un incremento sobre el 20% con respecto a la cotización previa de Bs.S 1.739,55; según publicaron los portales que hacen seguimiento a la divisa no oficial.



Ayer, el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró en su cuenta en Twitter que “en el mercado cambiario corporativo, la tasa de cambio arranca en 2.500 bolívares por dólar”.



“La tendencia que se ve pra el tipo de cambio paralelo no son alentadoras, dado los contextos económico y político. El tema no es la unificación, sino estabilizar el mercado cambiario. Y allí no tienen mucho margen de maniobra (el gobierno)”, dijo en su análisis.



Luego añadió: “Esta semana la presión al alza en el mercado paralelo va a ser significativa. Un factor que va a incidir es que la semana pasada, Pdvsa soltó pagos retrasados a contratistas, y un grueso de estos bolívares van a buscar salida vía la compra de dólares”.



El economista y diputado José Guerra, informó a través de su cuenta de Twitter que el dólar paralelo en Venezuela está “desbocado”, mientras que el Dicom le sigue “los pasos” sin remediar los problemas macroeconómicos.



Guerra, puntualizó que: “No hay dólar caro, lo que hay es dólar escaso y por eso los precios siguen subiendo sin control”, refiriéndose a la crisis de hiperinflación que atraviesa el país.



Luego de mantener una cierta estabilización en el último trimestre de 2018, el dólar no oficial tomó impulso desde que comenzó el 2019.



De continuar esta tendencia, según los expertos en la materia, del dólar se espera que el precio termine el mes de enero por encima de los Bs.S 3.500 para la compra y venta en el segmento de las personas naturales.



La menor disponibilidad en la oferta de divisas en la economía venezolana durante este período y debido al aumento de la demanda, ha generado una mayor volatilidad del mercado paralelo jamás registrado.



El BCV ha utilizado la estrategia de permitir un alza significativa en el Dicom, para contener la tendencia al alza del paralelo, sin embargo, no ha dado resultados.