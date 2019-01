Trump amenaza con una "Guerra Comercial" a la República Dominicana

Credito: Web

Santo Domingo, enero 10 - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con iniciar otra “guerra comercial” con dos países de Centroamérica y con República Dominicana, desestimando con ello las preferencias contempladas en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (DR-Cafta), mediante la imposición de un aumento de aranceles a productos exportados a ese mercado.



La información, contenida en un artículo publicado ayer en el Nuevo Herald, bajo la firma de Franco Ordóñez, y fechada en Washington, indica que el presidente Trump “estudia expulsar a varios países del acuerdo paralelo, el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta)”.



El DR-Cafta fue firmado en agosto de 2004 por cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, y Guatemala) a los que se sumó República Dominicana, país que lo puso en vigor el 1 marzo de 2007, y le garantizó un acceso al 97% de las mercancías exportadas hacia Estados Unidos con arancel cero y una protección arancelaria de bienes considerados sensibles para los sectores productivos, incluyendo un período de hasta 25 años para los bienes de la “rectificación técnica” (arroz, pollo, habichuelas, maíz, ajo, cebollas, leche y azúcar), contemplados en el Acuerdo de Marrakech/GATT, de aranceles aduaneros y comercio.



Actualmente, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de exportación de los productos dominicanos, por lo que una guerra comercial impuesta por esa nación sería un lastre para la economía, alegando autoritarismo en el caso de Nicaragua y “lazos cuestionables” en el caso de El Salvador y de este país.



El Salvador mantiene un acuerdo de libre comercio con China Popular y más recientemente República Dominicana rompió lazos diplomáticos con Taiwán y estableció relaciones formales con ese país asiático.



De acuerdo con la información del Nuevo Herald, funcionarios federales están estudiando el acuerdo, firmado en el 2005 con seis naciones latinoamericanas, para determinar si pueden bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado estadounidense sin afectar el resto del acuerdo.



“Estamos muy preocupados con el avance de Nicaragua hacia el autoritarismo, y los lazos cuestionables de República Dominicana y El Salvador”, dijo un funcionario. “Como Estados Unidos ha dejado en claro, no permitiremos que nuestros acuerdos comerciales, incluido el Cafta-DR, se conviertan en una puerta trasera para beneficiar a economías que no respetan el mercado y son actores represivos en la región”, señala el reporte del Herald.



Agrega que “sacar a esos tres países del CAFTA, o el Cafta-DR, como se le conoce mejor, no necesariamente les impediría vender sus productos en Estados Unidos, pero estarían sujetos a aranceles más elevados, que estaban en vigor antes del acuerdo, firmado en el 2005”.



El Herald también informa textualmente que el gobierno de Trump ha impuesto sanciones y presión política y económica en Nicaragua en momentos que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado su poder autoritario. Washington retiró sus embajadores de El Salvador y República Dominicana hace unos meses después que los dos países rompieron relaciones con Taiwán en busca de un acercamiento, un adversario comercial de Estados Unidos que Washington ha acusado de “actividad económica predatoria”.



Igual indica que la preocupación con El Salvador y República Dominicana es si su pertenencia al CAFTA le ha dado a China una puerta de acceso al mercado de Estados Unidos. El Gobierno considera el programa global de préstamos de China, la llamada Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Sede, “como una trampa de endeudamiento que alimenta una mayor dependencia económica”, expresa.





LOS TEMAS QUE ABARCA EL ACUERDO COMERCIAL

En sus 22 capítulos el DR-Cafta abarca temas de aduanas y facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos de propiedad intelectual, transparencia y trabajo y protección del medio ambiente. República Dominicana es el socio comercial 39 para EEUU, con un comercio de mercancías que pasó de US$12.6 billones en 2017de acuerdo a los datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Las importaciones totales de EEUU de productos agrícolas dominicanos ascendieron a US$424 millones en 2017, principalmente de remolacha cruda y azúcar de caña ($102 millones), verduras frescas ($47 millones), cacao ($43 millones), otros fruta fresca ($37 millones) y frutas procesadas y vegetales ($23 millones).