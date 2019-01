Caracas: Comerciantes y transportistas están rechazando el billete de 2 bolívares soberanos

Caracas, enero 9 - Al transitar por las calles de Caracas, es común escuchar que muchos transportistas y comerciantes rechacen que se les pague con billetes de 2 bolívares soberanos, pues aseguran que con la devaluación de la moneda “ya no valen ni medio”.



Así lo constató el equipo de ÚN, en las líneas de camionetas de Casalta- Chacaíto, Las Brisas, Recta- Los Magallanes, Chacaíto, La Pastora- Petare, Los Magallanes- Chacaíto, Cuartel San Martín, Petare y El Llanito- Chacaíto, cuyos conductores no quieren ni en pintura el papel de esta denominación que tan solo tiene cinco meses en circulación.



“No es posible que los camioneteros no estén aceptando billetes de 2 bolívares, que yo sepa continúan vigentes. Pero como les gusta darle vuelto a uno con ese sencillero”, expresó Raiza Cedeño.



Asimismo, algunos conductores de la línea de transporte Los Dos Caminos- Puente La Urbina han dejado de recibirlos, mientras que otros de la ruta La California – Petare continúan recibiéndolos y dando vuelto con ellos con total normalidad.



“Esta mañana me dieron vuelto con esto y ahora no me los reciben de regreso y si no les daba otro no me podía ir. Esto es un abuso”, manifestó una usuaria de la mencionada línea quien prefirió reservar su identidad.



De cinco tampoco



No es solo el billete de 2 soberanos el que no aceptan, también el de Bs.S 5 está siendo dejado a un lado.



“Cómo es posible que hace apenas cinco meses que entraron en vigencia estos billetes y ya no los estén aceptando. Los camioneteros no lo reciben, los comerciantes tampoco, incluso los mismos bachaqueros se molestan si les pagas con billetes de 2 y de 5 bolívares y no los reciben. Es que esta moneda está tan devaluada”, expresó Marcial Pabón, en la avenida Urdaneta.



Algunas panaderías, agencias de lotería, kioscos, así como comerciantes informales se han sumado a la medida extraoficial de la eliminación de estos billetes del cono monetario actual.



“No me sirve que me paguen con billetes de 2 ni de 5 porque son poco prácticos a la hora de sacar cuentas y a mi tampoco me los reciben”, expresó un vendedor en Catia.



En vigencia



El Banco Central de Venezuela hasta la fecha no ha emitido ningún comunicado en el que se estipule que algún billete del bolívar soberano ya no se deban aceptar.



Igualmente las entidades bancarias públicas y privada s continúan recibiendo y expendiendo billetes de 2 y 5.

