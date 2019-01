Venezuela presenta recurso ante la Organización Mundial de Comercio contra sanciones de EEUU

Caracas, enero 8 - Venezuela presentó un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las sanciones impuestas por Estados Unidos, diciendo que la prohibición a realizar viajes contra personas que estén en una lista negra y las restricciones comerciales violan las normas del organismo, mostró el martes un documento del organismo.



En su denuncia ante la organización, con fecha 28 de diciembre, Venezuela declaró que las leyes estadounidenses sobre ventas de oro y el trato discriminatorio de la deuda venezolana y transacciones en divisas digitales incurren en incumplimientos de las normas de la OMC.



Es la segunda vez en su historia que Venezuela intenta una acción de este tipo en la OMC.



No hubo una reacción inmediata por parte de Estados Unidos, que en los últimos meses ha endurecido las sanciones contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que apuntan a altos funcionarios y a la esposa y aliados del mandatario, aunque aún no limitan las vitales exportaciones venezolanas de petróleo.



Estados Unidos impuso el martes sanciones que apuntan a una trama de corrupción cambiaria en Venezuela que desvió miles de millones de dólares a favor de funcionarios del Gobierno socialista, informó el Departamento del Tesoro. [nL1N1Z80U0]



Casi dos millones de venezolanos han salido de su país desde 2015 ante la crónica escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la alta tasa de criminalidad.



Maduro, quien niega limitar las libertades políticas, asegura que es víctima de una “guerra económica” que lidera Estados Unidos y otros gobiernos de derecha de la región.



Estados Unidos tiene 60 días para responder a la denuncia de Venezuela ante la OMC, después de lo cual el Gobierno de Maduro podría pedirle al organismo que se pronuncie.



Sin embargo, es poco probable que esta acción legal genere preocupación en Washington, en parte porque la OMC permite excepciones a sus reglas si existen “intereses de seguridad esenciales”.



Citar la seguridad nacional en la OMC solía ser impensable, pero el tabú se ha roto en disputas entre Rusia y Ucrania y de Qatar con varios de sus vecinos. El año pasado, Estados Unidos también utilizó el argumento de la seguridad nacional para justificar los aranceles que impuso al acero y al aluminio.



Incluso si Venezuela ejerce presión en la OMC, no está claro si el sistema de solución de diferencias de la organización podrá ayudarlo, porque un bloqueo de Estados Unidos en los nuevos nombramientos judiciales se traducirá en una paralización del sistema del organismo a partir de diciembre de 2019, por lo que los litigios presentados podrían terminar en un limbo legal.



Si la parálisis se afianza, los expertos en comercio dicen que las disputas podrían ser decididas por negociaciones diplomáticas en lugar de por jueces.











Esta nota ha sido leída aproximadamente 421 veces.