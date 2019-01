Ruptura de relaciones diplomáticas de Paraguay con Venezuela no le eximirá de saldar deudas

Petróleos de Paraguay Credito: Sibci

Caracas, enero 8 - Ante la declaración del vicecanciller paraguayo, Hugo Saguier Caballero, quien asoma la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela, el viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Alexander Yánez, aclaró a través de su cuenta en Twitter @alexanderyd2030, que esta medida no les eximirá de sus compromisos con Pdvsa.



Actualmente Petróleos Paraguayos (Petropar) mantiene una deuda de más de US$ 300 millones al interés del 2% anual con Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) por consumo de combustible. El año pasado, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, Francia, se declaró competente para resolver este caso.



La demanda tiene su origen en el acuerdo de Cooperación Energética firmado en 2004, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, en la cual PDVSA se comprometía a proveer combustible a su par paraguayo, con ciertas ventajas en créditos a largo plazo de hasta 15 años.



Asimismo el viceministro Yánez, escribió que “duda que esta decisión sea autónoma” pues la misma parece estar subordinada a los dictámenes que el gobierno de Estados Unidos diera al Grupo de Lima por intermedio del Secretario de estado Mike Pompeo.



Élite gobernante de Paraguay no reconocerá al presidente Nicolás



El 31 de diciembre de 2018, el Canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, afirmó en entrevista al diario español ABC, que la República del Paraguay tampoco reconocerá la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, el próximo 10 de enero.



“No hemos reconocido la legitimidad de las elecciones en Venezuela, los países del grupo de Lima están alineados para hacer los esfuerzos más eficaces y posibles para la recuperación de las libertades públicas y de la democracia en Venezuela”, expresó el Canciller.



¿Ilegítimo?



El 20 de mayo de 2018, el presidente Nicolás Maduro Moros resultó electo como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con más del 67% de los votos, en una jornada electoral que contó con una amplia convocatoria y la presencia de más de 200 acompañantes nacionales e internacionales, la misma fue objeto de 16 auditorías públicas.



Un mes antes, Mario Abdo Benítez del Partido Colorado, resultó electo presidente de la República del Paraguay con el 46,4% de los votos y una estrecha diferencia del 3% sobre Efraín Alegre de la Alianza Ganar, convirtiéndose así en la elección más ajustada del Paraguay.



Los resultados obtenidos en estas elecciones, han sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y población en general, debido a las innumerables denuncias sobre irregularidades en el conteo de votos, actas y la deficiencia auditoría realizada por el Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE).



Situación que impidió a los representantes de los partidos políticos de oposición en su momento, reconocer sus resultados y permitió denunciar la existencia de “fraude electoral”, debido a la parcialidad y vulnerabilidad del sistema electoral paraguayo.